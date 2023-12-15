الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رياضة

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتقدم بهدف علي جنوي في الشوط الأول

يوفنتوس، فيتو
يوفنتوس، فيتو

الدوري الإيطالي، انتهي الشوط الأول بتقدم يوفنتوس علي جنوي بهدف مقابل لاشيء، في المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب فيراريس في الجولة السادسة عشر من الكالتشيو 

أحداث الشوط الأول 

سيطر لاعبو يوفنتوس علي مجريات الشوط الأول وأضاعوا العديد من الفرص.

وأحرز كييزا هدف اليوفي في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.

 

 

تشكيل يوفنتوس 

حراسة المرمي: تشيزني 

خط الدفاع: جاتي، بريمر، دانيلو 

خط الوسط: كامبياسو، مكيني، لوكاتيلي، ميرتي، كوستيتش 

خط الهجوم: فلاهوفيتش، كييزا 

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أسطورة يوفنتوس ومنتخب إيطاليا يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن الإيطالي جورجيو كيليني، أسطورة يوفنتوس ومنتخب إيطاليا، اعتزاله كرة القدم اليوم الثلاثاء، في عمر الـ39 عامًا، بعد مسيرة حافلة بالألقاب مع النادي منتخب بلاده.

كان جورجيو كيليني قضى آخر موسمين في لوس أنجلوس الأمريكي، وألمح مؤخرًا أنه قد يعتزل بعد نهاية الموسم، بعدما خسر فريقه نهائي كأس الدوري الأمريكي مساء السبت الماضي.

 

وقدم كيليني مسيرة أسطورية مع يوفنتوس حيث قاد الفريق للفوز بـ 9 ألقاب للدوري الإيطالي مع يوفنتوس، وخمسة كأس سوبر إيطالي، ومثلهم في كأس إيطاليا.

ووصل كيليني لنهائي دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس مرتين في 2015 و2017، قبل أن يخسرهما البيانكونيري أمام برشلونة وريال مدريد على الترتيب.

ولعب كيليني مع يوفنتوس 561 مباراة سجل خلالهم 36 هدفًا، كما قاد منتخب إيطاليا للقب يورو 2020 عندما فاز الأزوري على إنجلترا بركلات الترجيح في المباراة التي انتهت 1\1 على ملعب ويمبلي في يوليو 2021.

المدافع الإيطالي الأسطوري، لم يكشف بعد عن خطوته المقبلة، لكن التقارير ربطته بالعودة إلى يوفنتوس للعمل في منظومة النادي الإدارية، حيث يعتبر من اللاعبين المفضلين لجماهير يوفنتوس، حيث لم يرحل اللاعب الإيطالي عن الفريق في 2006 بعد هبوط السيدة العجوز للدرجة الثانية بسبب عقوبة الاتحاد الإيطالي المعروفة بـ "كالشيو بولي" رغم أنه كان منضمًا حديثًا للفريق من فيورنتينا.

لعب كيليني 117 مباراة مع المنتخب الإيطالي وسجل 8 أهداف، بعد مسيرة بدأت من نوفمبر 2004، واستمرت لمدة 18 عامًا.

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يوفنتوس جنوى الدوري الإيطالي الكالتشيو كييزا

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