السبت 16 ديسمبر 2023
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محافظات

دورات تدريبية مجانية للشباب وحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بفرافرة الوادي الجديد

دورات تدريبية بمديرية
دورات تدريبية بمديرية العمل، فيتو

تنفذ مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، دورات تدريبية مجانية للشباب من الجنسين علي مهن التفصيل والخياطة لعدد 11 متدربة، وكهرباء التوصيلات والتركيبات لعدد 10 متدربين، وذلك بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية بقرى اللواء صبيح بمركز الفرافرة، ضمن خطة التدريب المهني للعام 2023 - 2024، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجًا، ومبادرة مهنتك مستقبلك التي أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب في القرى والجوع بالمحافظات تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة..

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وأوضح أحمد طليب مدير مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد في بيان له اليوم السبت، أن تلك التدريبات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من برامج التدريب المهني لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات.

وأشار طليب، إلى عمليات حصر جديدة لعمالة غير منتظمة، بمحافظة الوادي الجديد قامت بها مكاتب تابعة لمديرية عمل المحافظة، بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة، المشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبرى خاصة مشروعات حياة كريمة وفي القرى الأكثر احتياجًا، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التى أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولأسرها من مخاطر العمل المختلفة

وأضاف مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، أن وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب عمل الخارجة والسلامة والصحة المهنية نفذت حملة لحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمدينة الخارجة ( جامعة الوادي الجديد  - مجمع المصالح الحكومية المميكن ومنشآت أخرى ) تمهيدًا لتسجيلهم بقاعدة بيانات المديرية لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية لتلك الفئة، مؤكدا استمرار المديرية وأجهزتها فى استكمال عمليات التسجيل على أرض الواقع لشمول تلك العمالة بمظلة الحماية والرعاية وتوفير الحياة الكريمة لها..

 

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الإدارة المركزية للتدريب المهني العمالة غير المنتظمة المبادرة الرئاسية حياة كريمة القري الأكثر احتياجا بمحافظة الوادي الجديد بمركز الفرافرة تسجيل العمالة غير المنتظمة دورات تدريبية مجانية

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