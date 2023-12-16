احتفالات عارمة لجماهير الأهلي بشوارع الإسكندرية بعد الفوز على اتحاد جدة (صور)

احتفلت جماهير النادي الأهلي في كافة ميادين وشوارع محافظة الإسكندرية ليلًا وذلك عقب فوز الفريق الأول بنتيجة 3/1 على نادي اتحاد جدة السعودي في ربع بطولة كأس العالم للأندية.

وهتفت الجماهير للكابتن محمود الخطيب ولعيبة النادي الأهلي، وجابت مسيرة احتفالية أمام المقاهي والكافتريات العامة احتفالًا بفوز المارد الأحمر بكأس العالم للأندية.

وحقق فريق الأهلي فوزًا تاريخيًّا على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًّا في السعودية.



ونجح "نسور" الأهلي فى تقديم عرض رائع على مدار شوطي المباراة إلى أن اصطادوا "نمور" إتحاد جدة الذين سبق لهم الفوز على أوكلاند سيتي نيوزليندي بثلاثية نظيفة في أول مباراة بالبطولة.



"نسور" الأهلي نجحت كذلك في "فك" عقدة إتحاد جدة الذي لم يسبق له الخسارة من الأهلي طوال المواجهات التي جمعت الفريقين بجميع المسابقات.

سجل ثلاثية الأهلي، علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور في الدقيقة 21 و59 و62، فيما سجل بنزيما الهدف الوحيد للإتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.



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وبذلك يلتقي الأهلي مع فريق فلومينينزي البرازيلي في نصف نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر الجاري.



الشوط الأول

جاءت بداية المباراة حماسية ونشطة من جاتب الفريقين ولم يستمر فترة "جس النبض" طويلًا، وسدد الأهلي أول فرصة خطرة في المباراة من جانب حسين الشحات قبل أن يرد الفريق السعودي المُلقب بالنمور بهجمة خطرة تصدى لخا الشناوي ببراعة.



وانطلق محمد هاني بهجمة من الناحية اليُمنى بعدما تلقى تمريرة جيدة من بيرسي تاو لكن هاني تباطئ في التمرير ليتدخل دفاع الإتحاد وينقذ الموقف.



تواصل أداء الأهلي القوي في المباراة مع هجمات خطرة مع الفريق السعودي لكن على فترات مُتباعدة واسفرت السيطرة الأهلاوية عن ركلة جزاء حقيقية

احتسبها الحكم ضد مدافع الإتحاد حسن كادش بعدما لمست الكرة "يده" في الدقيقة 21 سجل منها معلول هدف الأهلي الأول.



بعد الهدف نشط أداء إتحاد جدة بحثًا عن إدارك التعادل مع إستمرار الضغط الأهلاوي، ونال امام عاشور بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة 36.



وتصدى الشناوي لكرة من بنزيما وأحتسب الحكم ضربة جزاء للإتحاد بعدما لمست الكرة "يد" محمد عبد المنعم في الدقيقة 44 بعدما لجأ الحكم إلى تقنية الفار وتصدى الشناوي لضربة الجزاء من بنزيما ببراعة.



أهدر كهربا فرصة تسجيل هدف ثاني للأهلي بعدما وصلت له كرة أعادها أحمد حجازي لحارس الإتحاد لكن كهربا سددها بعيدًا عن الشباك وتواصل الأداء في وسط الملعب إلى أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.



الشوط الثاني



بدأ الأهلي هذا الشوط بتفوق واضح كما كان الحال في الشوط الأول مُستغلًا التباطئ من الفريق السعودي الذي أعتمد على أنتفاضة من وقت لأخر يتصدى لها دفاع الأهلي ببراعة.



الهجوم الأهلاوي أسفر عن هدفين مُتتالين في الدقيقتين 59 و62 حيث سجل الهدف الثاني حسين الشحات من تمريرة رائعة من كهربا ونجح الشحات في "ركن" الكرة بشكل رائع في شباك الفريق السعودي ونال حسين الشحات بطاقة صفراء، قبل أن يواصل كهربا التألق ويمرر كرة جيدة إلى أمام عاشور ويُسجل منها هدف الأهلي الثالث.



ونال كهربا بطاقة صفراء للخشونة، ودفع كولر بالثلاثي، كريم فؤاد وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر بدلًا من حسين الشحات وكهربا وامام عاشور.



شهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء محاولات متواصلة من إتحاد جدة عن طريق بنزيما وكونتي لكن دفاع الأهلي واصل التفوق على الخط الهجومي للفريق السعودي، وشارك ديانج في الدقيقة 83 بدلًا من كوكا بسبب إصابة الأخير كما شارك موديست بدلًا من بيرسي تاو وقام الحكم بطرد موديست في الدقيقة 90 بسبب الخشونة القوية مع أحمد حجازي مدافع إتحاد جدة.



وسجل بنزيما الهدف الأول لاتحاد جدة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ويتواصل الأداء إلى أن ينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدف.



