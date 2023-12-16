ضبط سيدة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية غموض العثور على جثة شخص بالحي 16 بمدينة العاشر من رمضان، وتبين قيام ربة منزل بالتخلص من زوجها، بمساعدة عشيقها في تنفيذ الجريمة.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين بقتل الزوج بناءً على خطة أعدتها زوجته للخلاص منه، وساعدها عشيقها في تنفيذ خطتها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل واقعة قيام زوجة وعشيقها بقتل الزوج

بدأت الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بالعثورعلى جثة لشخص في العقد الثالث من عمره بالحي 16 بمدينة العاشر من رمضان.

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تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، وتبين إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه التي خانته بعلاقة آثمة، ثم فكرت في التخلص منه بمساعدة عشيقها ليخلو لهما الجو.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.