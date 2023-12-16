استمرار فاعليات معسكر اليوم الواحد للجنة الحكام بالدقهلية

تواصل لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا أعمال خطة المعسكرات اليوم الواحد من عملية المرور والمتابعة المستمرة لمناطق الجمهورية لتدريب وتثقيف الحكام.



معسكر حكام منطقة الدقهلية

لجنة الحكام، واستقبلت منطقة الدقهلية لكرة القدم برئاسة الكابتن طارق حبيب ولجنة الحكام بمنطقة الدقهلية لكرة القدم برئاسة الكابتن عوض سعفان والكابتن طارق البرعي مدير اللجنة وعضوية مصطفى يسن وسعد أبوزيد المعد البدني للجنة، فاعليات معسكر اليوم الواحد لحكام الدقهلية، كما حضر فاعليات المعسكر ممدوح جعفر رئيس نادي شربيين الذي رحب باستقبال وترحيب جميع الحكام والسادة ممثلي لجنة الحكام الرئيسية وكما أبدى دعمه وثقته الكاملة في التحكيم المصري.



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شرح مستجدات قانون كرة القدم

كما أقيمت فاعليات المعسكر كما يتبع لجميع المناطق السابقة التي انتهت منها اللجنة الرئيسية بشرح مفاهيم قانون كرة القدم وتعديلاتها بكل تفصيل وكيفية إدارة المباريات وكيفية التمركز الجيد والعمل على إشارات التسلل ورمية التماس وركلة المرمى وغيرها للحكام الجدد، وعرض حالات فيديوهات للألعاب الجدلية والهامة وشرحها وتحليلها بكل تفصيل طبقًا للتعديلات الجديدة وكما عرضت من خلال المعسكر عن سياسة وعمل اللجنة الرئيسية وعلى جميع الحكام الالتزام والاهتمام بها والذي تطرق خلال المحاضرة عن شرح الالعاب المتنافسة علي الكرة والتسلل الانحراف والمتعمد وكافة الألعاب المتعمدة للمسة اليد والذي قاد فاعليات المحاضرة الكابتن احمد ابوالعلا المحاضر بلجنة الحكام الرئيسية وعضو اللجنة.

محاضرة عن الجوانب البدنية

كما أقيمت محاضرة عن الجانب البدني تحت اشراف الكابتن سعد ابوزيد المعد البدني للجنة الحكام بالدقهلية، بدء تدريب الحكام على التسخين البدني وكما تحدث عن أهمية اللياقة البدنية للحكام وعدم الاستهتار بالجانب البدني لأنه يعتبر عنصر أساسي في مستوي الحكم والتنبيه لكافة الحكام على أهمية التسخين قبل فاعليات المباريات وكما أقيم مباريات ودية مصغرة لمعرفة مستوي لياقة الحكام والتدريب عليها وايضا تطرق الشق البدني عن التدريب على إشارات التسلل ورمية التماس وكل الإشارات للحكام من أرضية الملعب.

ملعب شربين يستضيف معسكر حكام الدقهلية

أقيمت فاعليات المعسكر على ملعب شربين بحضور حكام الدرجة الأولى والثانية والثالثة والجدد لمنطقة الدقهلية.

كما وجهت منطقة الدقهلية ولجنة الحكام وجميع الحكام بخالص شكرهم وتقديرهم للكابتن أحمد أبو العلا علي مجهوده الكبير خلال فاعليات المعسكر من نقل كافة الخبرات والتعليمات والتوضيحات والتي أدت استفاده كبيرة لحكام الدقهلية.