السبت 16 ديسمبر 2023
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رياضة

السنطة يفوز على كفر الزيات بهدفين بعقر داره ويواصل صدارة الدرجة الرابعة لكرة القدم

السنطة يفوز على كفر
السنطة يفوز على كفر الزيات بهدفين، فيتو

واصل نادي السنطة الرياضي بقيادة الكابتن شفيق عفيفي، المدير الفني، تصدر مجموعة الغربية في دوري الدرجة الرابعة بعد تغلبه على نادي شباب كفر الزيات داخل ملعب الأخير بنتيجة ٢ - صفر.

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يأتي ذلك في إطار منافسات دوري الدرجة الرابعة التي أقيمت في نهاية الدور الأول.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد السنطة عند النقطة ١٥ لينهي الدور الأول للمسابقة في المركز الأول.
 

نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

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نظام دوري المحترفين 2023 -2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.

 

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الغربية السنطة أخبار محافظة الغربية نادى سنطة

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