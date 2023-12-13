تحرسها القطط، العثور على طفلة رضيعة بدون ملابس ملقاة بالقمامة في الغربية

عثر أهالي مدينة طنطا في محافظة الغربية على طفلة حديثة الولادة ملقاة بأول طريق محلة منوف-طنطا.

وأنقذت العناية الإلهية الطفلة حيث كان بجوارها مجموعة من القطط الضالة التى لم تصِب الرضيعة بأي مكروه.

بداية الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا بورود إشارة شرطة النجدة بعثوراهالي مدينة طنطا على طفلة رضيعة عمرها حوالي ساعات بأول طريق محلة منوف-طنطا.

وبالانتقال والفحص تبين العثورعلى طفلة حديث الولادة عارية تماما وبجوارها عدد من القطط الضالة، وتبين أن الطفلة بحالة جيدة ولم تصب بمكروه وجري نقلها بعربة إسعاف إلى مستشفى المنشاوى العام للاطمئنان عليها.

Advertisements

ولم يترك الاهالي الرضيعة إلا بعد تسليمها للشرطة والاطمئنان عليها وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته لنيابة مركز طنطا التى أمرت بسرعة إنهاء الإجراءات ووضع الطفلة دار رعاية.



----------------------------------------