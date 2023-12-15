80 جنيها لكل طن، رسوم إصدار الموافقات والتصاريح لتصدير الفحم النباتي

حددت وزارة البيئة رسوم إصدار الموافقات والتصاريح الخاصة بتصدير كميات من الفحم النباتى بواقع 80 جنيها مصريا لكل طن، على أن تكون المدة الزمنية للدورة المستندية لاستصدار الموافقة علي التصدير تستلزم 4 أيام عمل.

إجراءات ونموذج طلب التقدم للسماح بتصدير الفحم النباتى



أولًا: في حالة التقدم لأول مرة بعد الحصول على الموافقة المبدئية من المحافظة المعنية:



يتم ملء البيانات الخاصة بطلب التقدم بإسم السيد الدكتور الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، على أن يرفق بالطلب عدد (2) نسخة من المستندات الآتية بداخل حافظة بلاستيكية:

1. صورة من الموافقة المبدئية علي التنفيذ والصادرة من المحافظة المعنية والأصل للإطلاع عليها.

2. صورة من الموافقة البيئية.

3. صورة من الجدول الزمني لخطة توفيق الأوضاع البيئية المقدمة وموقعه من صاحب الشأن وفرع جهاز شئون البيئة المختص (بالنسبة للنماذج التي لم يتم الانتهاء منها وتشغيلها).

4. ما يفيد التعاقد النهائي مع الجهة المنفذة أو أي مستندات تفيد الجدية في التعاقد والالتزام في السداد.

5. ما يفيد التعاقد المبرم مع الجهة المستوردة أو طلبات الشراء معتمد ومختوم بخاتم الجهة الطالبة مع توضيح بياناتها ومحدد بها الكميات والسعر.

6. صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الشأن أو وكيلة مع تقديم صورة من التوكيل والأصل للاطلاع.

7. صورة من السجل التجاري والصناعي والأصل للاطلاع.

8. صورة من البطاقة الضريبية / (سجل المصدرين للسادة المصدرين).

9. يتم تقديم الطلبات، خلال أيام الأحد والأثنين من كل أسبوع بمركز خدمة المستثمرين بوزارة البيئة.

10. يتم تحويل الطلب إلى وحدة الفحم النباتي للمراجعة الفنية واتخاذ اللازم واحتساب كميات الفحم النباتي المطلوب تصديرها طبقًا للطاقة الانتاجية للنماذج وذلك بعد مراجعته والتأكد من استيفاء كافة

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المستندات المطلوبة



يتم استصدار أمر توريد مبالغ مالية تحت حساب تحصيل رسوم استصدار الموافقات البيئية اللازمة نظير تداول الفحم النباتي بغرض تصديره طبقًا للقرار الوزاري رقم (85) لسنة 2017 (80 جنيها مصريا عن كل طن فحم نباتي)، موجهة لصندوق حماية البيئة لاتخاذ اللازم نحو التحصيل. يتم استصدار الموافقات واعتمادها من السلطة المختصة بجهاز شئون البيئة. يقوم مكتب السيد الرئيس التنفيذي للجهاز بتسليم الموافقات لمركز خدمة المستثمرين. يتم تسليم الموافقات يوم الخميس من كل أسبوع من مركز خدمة المستثمرين. يقوم مركز خدمة المستثمرين بموافاة وحدة الفحم النباتي بصورة من الموافقة المسلمة والموقع عليها من المستلم.



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