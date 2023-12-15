السبت 16 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

مركز تقييم القدرات والمسابقات ينتهي من دراسة ملفات المتقدمين لوظائف قيادية في 5 جهات حكومية

مركز تقييم القدرات
مركز تقييم القدرات والمسابقات،فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر نوفمبر 2023.

مركز تقييم القدرات والمسابقات

وانتهى مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تقييم المتقدمين لوظائف في 5 وحدات بالجهاز الإداري بالدولة وشغل وظائف قيادية.

الجهاز الإداري للدولة 

وانتهي الجهاز من دراسة واعتماد مراكز تدريبية في 7 وحدات إدارية بالجهاز الإداري بالدولة.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

فازت مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالمركز الثاني (الدرع الفضي) لجائزة الإدارة المبتكرة من الجمعية الإفريقية للإدارة العامة والإدرة AAPAM)) عن منظومة المسابقات المركزية والمتضمنة بوابة الوظائف الحكومية ومركز تقييم القدرات والمسابقات، وذلك من بين ٥٧ مشروعا ومبادرة مبتكرة تلقتها لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة مقدمة من عدة دول بالقارة.

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وسلم الوزير "كريدو نانجاوا" حاكم المقاطعة الجنوبية بزامبيا الجائزة للدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة التنفيذية للرابطة الإفريقية للإدارة العامة والإدارة، حيث يشغل نائبا لرئيس اللجنة عن مجموعة دول شمال افريقيا والتي انعقدت على مدار يومي ٣ و٤ ديسمبر بمدينة ليفنجستون بزامبيا، وكذلك المشاركة في أعمال  المؤتمر السنوي الثاني والأربعين للرابطة فى ذات المدينة خلال الفترة من ٤ إلى ٨ ديسمبر واشتملت على العديد من الجلسات، وكذلك المشاركة في أعمال المجلس والجمعية العمومية المنعقدين على هامش المؤتمر.

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الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهاز الاداري بالدولة الجمعية الأفريقية للإدارة العامة المركزي للتنظيم والادارة الوظائف الحكومية مركز تقييم القدرات والمسابقات وظائف قيادية

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