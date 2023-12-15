التنظيم والإدارة يتعامل مع عدد من المراسلات الإلكترونية من 199 جهة إدارية
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر نوفمبر 2023.
المراسلات الإلكترونية
تعامل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع عدد من المراسلات الإلكترونية التي استقبلها من 199 وحده من وحدات الجهاز الإداري للدولة وذلك في إطار منظومة التواصل المؤسسي الرقمي بين الجهاز والوحدات الإدارية المختلفة بشكل تجريبي تمهيدًا لإلغاء التعامل الورقي.
وانتهي الجهاز من دراسة اعتماد عدد من المراكز التدريبية في 7 وحدات بالجهاز الإداري بالدولة.
دراسة تصويب وضع وظيفي
وانتهى الجهاز من دراسة تصويب وضع وظيفي لعدد من الموظفين في 15 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
فازت مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالمركز الثاني (الدرع الفضي) لجائزة الإدارة المبتكرة من الجمعية الإفريقية للإدارة العامة والإدرة AAPAM)) عن منظومة المسابقات المركزية والمتضمنة بوابة الوظائف الحكومية ومركز تقييم القدرات والمسابقات، وذلك من بين ٥٧ مشروعا ومبادرة مبتكرة تلقتها لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة مقدمة من عدة دول بالقارة.
وسلم الوزير "كريدو نانجاوا" حاكم المقاطعة الجنوبية بزامبيا الجائزة للدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة التنفيذية للرابطة الإفريقية للإدارة العامة والإدارة، حيث يشغل نائبا لرئيس اللجنة عن مجموعة دول شمال افريقيا والتي انعقدت على مدار يومي ٣ و٤ ديسمبر بمدينة ليفنجستون بزامبيا، وكذلك المشاركة في أعمال المؤتمر السنوي الثاني والأربعين للرابطة فى ذات المدينة خلال الفترة من ٤ إلى ٨ ديسمبر واشتملت على العديد من الجلسات، وكذلك المشاركة في أعمال المجلس والجمعية العمومية المنعقدين على هامش المؤتمر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.