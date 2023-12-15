الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رياضة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم بهدف على نوتنجهام في الشوط الأول

توتنهام، فيتو
توتنهام، فيتو

الدوري الإنجليزي، انتهى الشوط الأول بتقدم توتنهام هوتسبير بهدف نظيف علي نوتنجهام فورست في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة السابعة عشر من البريميرليج.

أحداث الشوط الأول 

سيطر توتنهام على مجريات الشوط الأول واضاعوا العديد من الفرص.

وأحرز ريتشارليسون هدف توتنهام في الدقيقة 45 من تمريرة كولسيفسكي.

تشكيل توتنهام 

حراسة المرمى: فيكاريو 

خط الدفاع: بورو، روميرو، دافيز، اودجيو 

خط الوسط: سار، بيسوما، كولسيفسكي 

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خط الهجوم: جونسون، سون، ريتشارليسون 

 

 

توتنهام يفوز علي نيوكاسل في الجولة الماضية 

حقق فريق توتنهام هوتسبير، فوزا كاسحا على ضيفه نيوكاسل يونايتد، برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب توتنهام، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تسديدة من تشارلسون من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 5 تصطدم بدفاع نيوكاسل وتخرج ركنية لتوتنهام.

هجمة لتوتنهام في الدقيقة 7 تصل الكرة عند سون وكادت أن تكون فرصة هدف لكن دفاع نيوكاسل تصدى للكرة.

توتنهام يضغط بكل قوته وهجمات متتالية على نيوكاسل في الدقيقة 19 الذي يكتفي بالدفاع ولم يشكل أي تهديد حقيقي على مرمى توتنهام

ويسفر الضغط الهجومي لأصحاب الأرض عن الهدف الأول في مرمى نيوكاسل، وجاء الهدف بعد إنطلاقة رائعة من القائد سون ثم عرضية أرضية قابلها أودوجي بتسديدة بيسراه إلى داخل الشباك

يستمر الضغط الهجومي من جانب توتنهام ويسفر عن الهدف الثاني في الدقيقة 38، وجاء الهدف بعد انطلاقة من سون المتألق وعرضية أرضية وصلت عند ريتشالسون قابلها إلى داخل الشباك

وجاء الهدف الثالث لتوتنهام في الدقيقة 60 من كرة طويلة من بيدرو بورو وصلت عند ريتشارليسون استلمها وراوغ الحارس وسددها بيسراه إلى داخل الشباك

أما هدف توتنهام الرابع فقد جاء بعد أن سدد سون الكرة قوية إلى داخل الشباك على يمين الحارس في الدقيقة 86.

واستطاع نيوكاسل أن يسجل هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 90 من كرة مقطوعة من دفاع توتنهام تصل عند ويلسون يمررها إلى جويلاينتون يسددها أرضية قوية على يمين حارس توتنهام إلى داخل الشباك.

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