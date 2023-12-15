كأس العالم للأندية، الأهلي يحتفل بإنجاز حسين الشحات في المونديال (صور)

كأس العالم للأندية، حرص الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على الاحتفال بإنجاز حسين الشحات في بطولة كأس العالم للأندية بوصوله إلى الهدف الرابع في مونديال الأندية بعد أحرز هدفا في شباك فريق اتحاد جدة السعودي في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية الذي أقيم مساء اليوم الجمعة وفاز به الفريق الأحمر بثلاثية مقابل هدف.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر فيس بوك صورا لحسين الشحات وعلق عليها قائلا: "زار الشباك في 4 نسخ مختلفة بمونديال الأندية 🎯 النينجا حسين الشحات".

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الجدير بالذكر أن حسين الشحات سجل 3 أهداف مع الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية وهدفا آخر مع فريقه السابق العين الإماراتي في بطولة كأس العالم للأندية عام 2018.

وضرب الأهلي موعدا مع فلومنينسي بطل أمريكا الجنوبية في نصف نهائي البطولة، وبهذا الفوز يصعد النادي الأهلي إلى نصف نهائي مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه.

أحداث مباراة الأهلي واتحاد جدة

بدأ فريق اتحاد جدة بالاستحواذعلىي المباراة قبل أن يمتلك النادي الأهلي الكرة في الربع ساعة الأولى.

وتصدى محمد الشناوي لكرة هدف محقق من البرازيلي رومارينهوه، لينقذ فرصة هدف محقق.

واستطاع علي معلول خطف الهدف الأول للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 21.

وأضاع بيرسي تاو فرصة هدف محقق للنادي الأهلي تصدى لها المعيوف حارس الاتحاد، وسدد الشحات تسديدة خطيرة اصطدمت بالدفاع.

وتبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، وتصدى محمد الشناوي لتسديدة خطيرة من النجم الفرنسي كريم بنزيما.

كما تصدى محمد الشناوي لركلة جزاء من الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 45.

شهدت الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني تبادل الفريقان السيطرة علي الكرة، وأنقذ القائم فرصة هدف محقق لفريق الاتحاد بعد أن اصطدمت الكرة بحارس الأهلي محمد الشناوي.

وأحرز حسين الشحات الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 60، وضاعف إمام عاشور النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 63.

وحصل البرازيلي فابينيو لاعب اتحاد جدة على بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف علي إمام عاشور.

وجاءت الربع ساعة الأخيرة بمستوي هادئ من الفريقين بعد أن أحرز النادي الأهلي هدفا ثالثا في مرمى الاتحاد.

وحصل موديست مهاجم الأهلي على بطاقة حمراء في الدقيقة، وأحرز بنزيما الهدف الأول لفريق اتحاد جدة في الدقيقة 92.

تشكيل الأهلى لمباراة اتحاد جدة

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، علي معلول

خط الوسط: مروان عطية، كوكا، إمام عاشور

خط الهجوم: الشحات، تاو، كهربا

وجاء تشكيل الاتحاد علي النحو التالي:

تشكيل اتحاد جدة

حراسة المرمي: المعيوف

خط الدفاع: حجازي، حسن قادش، الهوساوي، الشنقيطي

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خط الوسط: فابينيو، كانتي، الغامدي

خط الهجوم: رومارينيهو، بنزيما، كورنادو