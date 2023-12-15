وزير الرياضة: الأهلي يؤكد تفوق كرة القدم المصرية عربيًا وأفريقيًا

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على التواصل هاتفيًا مع المهندس خالد مرتجي رئيس بعثة النادى الأهلى المتواجدة حاليًا بالمملكة العربية السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية لكرة القدم، وذلك فى أعقاب الفوز الكبير الذى حققه الأهلى على نادى الإتحاد السعودى بثلاثة أهداف وصعوده إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة بالمملكة العربية السعودية.



وخلال الاتصال مع مرتجي، أكد وزير الشباب والرياضة أن النادى الأهلى يستحق الوصول إلى المباراة النهائية والحصول على لقب بطولة كأس العالم للأندية بالنظر إلى الأداء المتميز والنتيجة الكبيرة والإمكانات التى يتمتع بها لاعبو الفريق.

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وأكد الدكتور أشرف صبحي أن كرة القدم المصرية تشهد تطورا ملحوظا على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن فوز النادى الأهلى يصب فى مصلحة المنتخب المصري والذى يستعد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشهر المقبل.



وأشار الوزير إلي استمرار الريادة القارية والعربية في الآونة الأخيرة على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية بفضل التطور الذى تشهده المنظومة الرياضية المصرية والدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.

واحتفل لاعبو النادي الأهلي بعلم فلسطين مع جماهير المارد الأحمر وذلك بعد فوز فريقهم على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ورصدت عدسة فيتو صورا للاعبي الأهلي أثناء احتفالهم بعلم فلسطين بعد الأحداث التي تمر بها البلاد في الفترة الماضية.

الأهلي يفوز 3-1 علي اتحاد جدة ويصعد لنصف نهائي مونديال الأندية

حقق النادي الأهلي المصري الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف علي اتحاد جدة السعودي، في المباراة التي جمعت الفريقين، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية علي ملعب الجوهرة.

ليضرب الأهلي موعدا مع فلومنينسي بطل أمريكا الجنوبية في نصف نهائي البطولة، وبهذا الفوز يصعد النادي الأهلي إلى نصف نهائي مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه.



