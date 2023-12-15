كأس العالم للأندية، الخطيب يهنئ لاعبي الأهلي بالفوز على اتحاد جدة (فيديو)

كأس العالم للأندية، حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على تهنئة لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي داخل غرف خلع الملابس، بعد الفوز على إتحاد جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف، في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس فيديو من تهنئة الخطيب الى اللاعبين داخل غرف خلع الملابس ، بعد الفوز على اتحاد جدة والتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.

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https://fb.watch/oYrMa24-jw/?mibextid=Nif5oz

وحقق النادي الأهلي المصري الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف علي اتحاد جدة السعودي، في المباراة التي جمعت الفريقين، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية علي ملعب الجوهرة ليضرب الأهلي موعدا مع فلومنينسي بطل أمريكا الجنوبية في نصف نهائي البطولة، وبهذا الفوز يصعد النادي الأهلي إلي نصف نهائي مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه

أحداث مباراة الأهلي واتحاد جدة

بدأ فريق اتحاد جدة بالاستحواذ علي المباراة قبل أن يمتلك النادي الأهلي الكرة في الربع ساعة الأولي.

وتصدي محمد الشناوي لكرة هدف محقق من البرازيلي رومارينهوه، لينقذ فرصة هدف محقق.

واستطاع علي معلول خطف الهدف الأول للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 21.

وأضاع بيرسي تاو فرصة هدف محقق للنادي الأهلي تصدي لها المعيوف حارس الاتحاد، وسدد الشحات تسديدة خطيرة اصطدمت بالدفاع.

وتبادل الفريقان الاستحواذ علي الكرة في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، وتصدي محمد الشناوي لتسديدة خطيرة من النجم الفرنسي كريم بنزيما.

كما تصدي محمد الشناوي لركلة جزاء من الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 45.

شهدت الربع ساعة الأولي من الشوط الثاني تبادل الفريقان السيطرة علي الكرة، وأنقذ القائم فرصة هدف محقق لفريق الاتحاد بعد ان اصطدمت الكرة بحارس الأهلي محمد الشناوي.

وأحرز حسين الشحات الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 60، وضاعف إمام عاشور النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 63.

وحصل البرازيلي فابينيو لاعب اتحاد جدة علي بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف علي إمام عاشور.

وجاءت الربع ساعة الأخيرة بمستوي هادئ من الفريقين بعد أن أحرز النادي الأهلي هدفا ثالث في مرمي الاتحاد.

وحصل موديست مهاجم الأهلي علي بطاقة حمراء في الدقيقة، واحرز بنزيما الهدف الأول لفريق اتحاد جدة في الدقيقة 92

تشكيل الأهلى لمباراة اتحاد جدة

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر ابراهيم، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، علي معلول

خط الوسط: مروان عطية، كوكا ،إمام عاشور

خط الهجوم: الشحات، تاو، كهربا

وجاء تشكيل الاتحاد علي النحو التالي:

تشكيل اتحاد جدة

حراسة المرمي: المعيوف

خط الدفاع: حجازي، حسن قادش، الهوساوي، الشنقيطي

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خط الوسط: فابينيو، كانتي، الغامدي

خط الهجوم: رومارينيهو، بنزيما، كورنادو