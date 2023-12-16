الاستعلام عن حالة المصاب في حادث انقلاب سيارة أعلى طريق جسر السويس

طلبت النيابة العامة الاستعلام عن حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق جسر السويس، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

كما صرحت النيابة بالدفن عقب الإنتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة.

تفاصيل الحادث

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى طريق جسر السويس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين انقلاب سيارة ملاكي ووفاة شخص وإصابة آخر وتم رفع آثار الحادث وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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وتم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تجنب حوادث الطرق

ويقع الكثير من قائدي السيارات في أخطاء شائعة خلال قيادة السيارات على الطرق السريعة لذلك يجب تجنب الأخطاء التي يستعرضها التقرير التالي من أجل الحفاظ على حياتك وتفادي من حوادث الطرق.

وهناك الكثير من نصائح القيادة للمبتدئين، ولكن إليك بعض عادات القيادة الخطرة التي تشكل خطرًا على حياتك أكثر من سيارتك.

وعملية تعدد المهام أثناء القيادة فكرة سيئة بشكل عام، لذا تناول الطعام والشراب قبل القيادة حتى لا تضطر إلى تناول الطعام في سيارتك، ولن ترغب أيضًا في التعامل مع القهوة الساخنة المسكوبة في سيارتك أو على ملابسك أثناء القيادة بسرعة عالية.

استخدام الهاتف

هذه واحدة من أهم عادات القيادة السيئة التي يجب تجنبها حيث إن استخدام الهاتف أثناء القيادة يزيل انتباهك عن الطريق والمناطق المحيطة، مما يزيد بشكل كبير من فرص وقوع حادث وأخطاء باهظة الثمن.

زيادة تحميل سيارتك

يؤدي التحميل الزائد على مركبتك إلى زيادة الضغط على مجموعة المحركات والتعليق والمكابح، ويمكن لأي منها أن ينكسر أو يتعطل في أي وقت، حتى أثناء القيادة على الطريق.