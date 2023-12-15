الجمعة 15 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

هيئة الدواء تقدم 7 نصائح لمنع الإصابة بجفاف العين

جفاف العين،فيتو
جفاف العين،فيتو

جفاف العين، مشكلة صحية تتعرض لها العين خاصة لمن يستخدم الاجهزة الإلكترونية كثيرا وإجهاد العين لفترات طويلة.

 

نصائح للحماية من جفاف العين 

ووجهت هيئة الدواء المصرية  نصائح عند الإصابة بجفاف العين وشددت علي الرجوع إلى مقدم الرعاية الصحية عند الشعور بعلامات وأعراض جفاف العين لفترة طويلة، بما في ذلك العيون الحمراء، أو المتهيجة، أو المتعبة، أو المؤلمة.​

 

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه في حالة الإصابة بجفاف العين، يجب الإنتباه إلى المواقف التي من المرجح أن تسبب الأعراض، والبحث عن طرق لتجنب تلك المواقف ومن ثم تجنب الأعراض، مثل:​
 

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١-تجنب نفخ الهواء في العينين، وذلك بعدم توجيه مجففات الشعر، أو سخانات السيارة، أو مكيفات الهواء، أو المراوح نحو العينين.​
 

٢-الحرص على ارتداء نظارات شمسية أو نظارات واقية. ​
 

٣-أخذ فترات راحة للعين أثناء المهام الطويلة، مثلًا عند القراءة أو القيام بمهمة أخرى تتطلب تركيزًا بصريًا، ويمكن أخذ فترات راحة دورية للعين؛ وذلك بإغماض العينين لبضع دقائق، أو إغماض وفتح العينين أن يرمش الشخص بشكل متكرر لبضع ثوان للمساعدة في توزيع الدموع بالتساوي على العينين.​


٤-أن يكون الشخص على دراية ببيئته، فيمكن أن يكون الهواء على ارتفاعات عالية وفي المناطق الصحراوية، وفي الطائرات جافًا للغاية؛ فعند قضاء الوقت في مثل هذه البيئة؛ قد يكون من المفيد إغلاق العينين بشكل متكرر لبضع دقائق في كل مرة لتقليل تبخر الدموع.​
 

٥-وضع شاشة الكمبيوتر تحت مستوى العين، حتى لا يتم فتح العينين على نطاق واسع، قد يساعد هذا في إبطاء تبخر الدموع بين رمش العين.​

جفاف العين 

٦-التوقف عن التدخين وتجنب التدخين، وتجنب التدخين السلبي؛ فالدخان يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض جفاف العين.​


٧-استخدام الدموع الاصطناعية بانتظام، في حالة الإصابة بجفاف العين المزمن، واستخدام قطرات العين حتى عندما يشعر الشخص بحالة جيدة للحفاظ على ترطيبها بشكلٍ كافٍ.​

 

نصائح للحفاظ على صحة العيون

ويوجه الأطباء نصائح للحفاظ على صحة العيون، منها:

1- زيارة طبيب العيون باستمرار وعمل فحص شامل للعين.

2- ارتداء نظارة الشمس خارج المنزل للوقاية من أشعة الشمس الضارة.

3- ارتداء النظارة الطبية بانتظام للوقاية من الإصابة بالصداع وإجهاد العيون.

4- ضرورة إراحة العين بعد استخدام الشاشات.

5- عدم استخدام منتجات العيون التجميلية منتهية الصلاحية للوقاية من العدوى.

6- ممارسة الرياضة للوقاية من الإصابة بالأمراض التي تؤثر على صحة العيون كالسكر وارتفاع ضغط الدم.

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7-  تناول طعام صحى يحتوى على الخضروات والفواكه الفنية بالفيتامينات والمهمة لتعزيز صحة العيون.

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