المقاولون العرب يحقق أول فوز بالدوري المصري على طلائع الجيش 2\1

الدوري المصري، خطف فريق المقاولون العرب فوزا صعبا وغاليا من فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف باستاد جهاز الرياضة، ضمن مواجهات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

أحداث المباراة

وأحرز جودوين شيكا الهدف الاول لفريق طلائع الجيش، بعد خطأ من لاعبي المقاولون في إبعاد الكرة، لتصله داخل منطقة الجزاء ويسكنها الشباك في الدقيقة 2.

وتعادل محمد سالم للمقاولون العرب في الدقيقة 48، بعدما وصلته كرة عرضية من يسار الملعب حولها برأسه في الشباك.

Advertisements

وعاد محمد سالم ليسجل ثاني أهدافه في شباك الطلائع ويمنح التقدم لفريقه المقاولون العرب في الدقيقة 62 بعد ارتباك من ظهير طلائع الجيش في تشتيت الكرة، ليتابعها مهاجم الذئاب بتسديدة متقنة في الشباك.

وتعرض فريد شوقي لاعب الطلائع للطرد المباشر في الدقيقية 90 من المباراة.

ترتيب طلائع الجيش والمقاولون بالدوري

ويحتل فريق طلائع الجيش قبل المباراة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة فيما يحتل فريق المقاولون المركز 15 ـ قبل الأخير - برصيد 7 نقاط.

تشكيل طلائع الجيش أمام المقاولون العرب

وأعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش تشكيلة فريقه أمام المقاولون العرب، باستاد جهاز الرياضة ببطولة الدوري المصري.

محمد محمود وحميدو ماو ومحمد فتح الله وفريد شوقي وخالد سطوحي واحمد زولا وعبد الرحمن شيكا وكريم حلاوة ويسري وحيد وحمد متعب وجودوين.

تشكيل المقاولون أمام طلائع الجيش



وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

عامر عامر في حراسة المرمى لؤي وائل وجوزيف أوشايا وأحمد الشيمي وامير عابد وعماد الدين بو بكر ومحمد مجلي ومحمد سالم وعماد ميهوب وعبد الرحمن خالد جبنة وأمادو أنياص.

وكانت مباراة اليوم الظهور الأول لطلعت محرم الذي تولي القيادة الفنية المقاولون خلفا لشوقي غريب الذي خاض ذئاب الجبل هذا الموسم 8 مباريات جمع خلالهم 4 نقاط فقط من التعادل في 4 مباريات وخسارة مثلهم ولم يعرف المقاولون طعم الفوز هذا الموسم، وسجل المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكه 14 هدف.

مواعيد مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري

وجاءت مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري كالتالي

Advertisements

الخميس 14 ديسمبر 2023

البنك الأهلي ضد الجونة - 4 عصرا - ستاد المقاولون العرب (انتهت بفوز الجونة 3/ 2)

مودرن فيوتشر ضد سيراميكا - 4 عصرا - ستاد السلام (انتهت بالتعادل 1/1)

بيراميدز ضد بلدية المحلة - 7 مساء - ستاد الدفاع الجوي (2\2)

المصري ضد الزمالك - 7 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب (1\0)

الجمعة 15 ديسمبر 2023

الداخلية ضد سموحة - 4 مساء - ستاد السلام

طلائع الجيش ضد المقاولون العرب - 6 مساء - ستاد جهاز الرياضة

فاركو ضد زد - 6 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب

السبت 16 ديسمبر 2023

إنبي ضد الإسماعيلي - 7 مساء - ستاد بتروسبورت

الأهلي ضد الاتحاد السكندري - مؤجلة

ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدوري المصري يوم 2 يناير المقبل استعدادا لخوض الفراعنة منافسات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار يناير وفبراير 2024.