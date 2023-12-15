المقاولون العرب يبحث عن تعديل مساره بمواجهة طلائع الجيش بالدوري المصري

الدوري المصري، يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره المقاولون العرب اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة طلائع الجيش والمقاولون في الدوري المصري

وتنطلق صافرة مباراة طلائع الجيش والمقاولون في تمام الساعة السادسة مساء الجمعة المقبلة باستاد جهاز الرياضة ببطولة الدوري المصري.

يسعي فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني الي مواصلة تالقه ونتائجه الجيدة بالدوري والحفاظ علي مكانه بالمربع الذهبي في حين يسعي المقاولون العرب لتعديل مساره بالبطولة وتحسين نتائجه السيئة.

وتعد مباراة اليوم الظهور الأول لطلعت محرم الذي تولي القيادة الفنية المقاولون خلفا لشوقي غريب الذي خاض ذئاب الجبل هذا الموسم 8 مباريات جمع خلالهم 4 نقاط فقط من التعادل في 4 مباريات وخسارة مثلهم ولم يعرف المقاولون طعم الفوز هذا الموسم، وسجل المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكه 14 هدف.

القناة الناقلة لمباراة طلائع الجيش ضد المقاولون

ومن المقرر أن تنقل مباراة طلائع الجيش ضد المقاولون عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ترتيب طلائع الجيش والمقاولون بالدوري

يحتل فريق طلائع الجيش الترتيب الرابع بجدول الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة ويأتي المقاولون العرب في الترتيب قبل الأخير برصيد اربع نقاط

ويستعيد فريق طلائع الجيش لاعبه مصطفى الخواجة خلال مواجهة المقاولون العرب اليوم بالجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي ابعدته عن الفريق خلال الفترة الأخيرة.

غيابات طلائع الجيش



ويفتقد الطلائع محمد حمدى زكى وحميدو ماو وأحمد الشيخ وكريم طارق.

ويغيب عن صفوف فريق طلائع الجيش محمد حمدى زكى الذي يخضع لبرنامج تأهيلى للتعافى من الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية والذى يبعده عن مباريات الطلائع الفترة الأخيرة.

وحدد محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبى بالطلائع موعد عودة محمد حمدى زكى لتدريبات الفريق عقب نهاية فترة التوقف الدولى القادمة فى يناير المقبل.

كما يغيب أحمد الشيخ للإصابة بمزق فى العضلة الضامة ولم يشارك اللاعب سوى فى مباراة واحدة وتعرض لخمسة إصابات متتالية خلال الموسم الحالي آخرها تمزق العضلة الضامة.

ويخضع الشيخ لبرنامج تأهيلي، ويتوقع عودته للمشاركة مع الطلائع عقب نهاية فترة التوقف الدولى فى يناير المقبل.



وأثبتت الأشعة التى خضع لها كريم طارق لاعب الطلائع إصابته بمزق فى العضلة الضامة حيث يغيب عن الملاعب قرابة الثلاثة أسابيع.

وتعرض كريم طارق للإصابة خلال مباراة بلدية المحلة التى أقيمت على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز التى فاز بها الطلائع بهدفين دون رد ليتأكد غياب اللاعب عن المباريات المقبلة لفريقه.

مواعيد مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري

وجاءت مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري كالتالي

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الخميس 14 ديسمبر 2023

البنك الأهلي ضد الجونة - 4 عصرا - ستاد المقاولون العرب (انتهت بفوز الجونة 3/ 2)

مودرن فيوتشر ضد سيراميكا - 4 عصرا - ستاد السلام (انتهت بالتعادل 1/1)

بيراميدز ضد بلدية المحلة - 7 مساء - ستاد الدفاع الجوي (2\2)

المصري ضد الزمالك - 7 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب (1\0)

الجمعة 15 ديسمبر 2023

الداخلية ضد سموحة - 4 مساء - ستاد السلام

طلائع الجيش ضد المقاولون العرب - 6 مساء - ستاد جهاز الرياضة

فاركو ضد زد - 6 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب

السبت 16 ديسمبر 2023

إنبي ضد الإسماعيلي - 7 مساء - ستاد بتروسبورت

الأهلي ضد الاتحاد السكندري - مؤجلة

ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدوري المصري يوم 2 يناير المقبل استعدادا لخوض الفراعنة منافسات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار يناير وفبراير 2024.