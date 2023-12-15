مباشر الآن، شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية، تنتظر جماهير النادي الاهلي المواجهة المرتقبة امام اتحاد جدة السعودي، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، في اللقاء المقرر إقامته في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم.

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

يذاع لقاء الأهلي ونادي الاتحاد السعودي حصريًا عبر شبكة قنوات SSC، بعد أن حصلت على حق البث الحصري على كافة قنواتها لمشاهد جميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية في منطقة الشرق الأوسط.

تشكيل الأهلى لمباراة اتحاد جدة

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر ابراهيم، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، علي معلول

خط الوسط: مروان عطية، كوكا ،إمام عاشور

خط الهجوم: الشحات، تاو، كهربا

بنزيما يقود اتحاد جدة لمواجهة الأهلي في مونديال الأندية

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق اتحاد جدة عن تشكيل فريقه، استعدادا لمواجهة الأهلي المصري، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية في اللقاء المقرر إقامته في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم علي ملعب الجوهرة.

وجاء تشكيل الاتحاد على النحو التالي:

تشكيل اتحاد جدة

حراسة المرمى: المعيوف

خط الدفاع: حجازي، حسن قادش، الهوساوي، الشنقيطي

خط الوسط: فابينيو، كانتي، الغامدي

خط الهجوم: رومارينيهو، بنزيما، كورنادو

الأهلي يسعى إلى تحقيق الفوز على اتحاد جدة

ويدخل المارد الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اتحاد جدة بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ القلعة الحمراء.

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اتحاد جدة يأمل في تحقيق الفوز على الأهلى

وعلى جانب آخر، يدخل فريق اتحاد جدة السعودي بقيادة مدربه مارسيلو جاياردو بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخ عميد الأندية السعودية.

الاجتماع الفني لمباراة الأهلى واتحاد جدة

أقيم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واتحاد جدة السعودي، في العاشرة صباح أمس الخميس بتوقيت السعودية «التاسعة بتوقيت القاهرة»، باستاد الجوهرة للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

وحضر الاجتماع، المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق ورئيس البعثة وحنان الزيني المنسق ومدير اللوائح والتراخيص بالنادي والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق والكابتن سمير عدلي المدير الإداري ووائل محمد الإداري واللواء علاء صلاح المنسق الأمني وأحمد الطوخي مسئول التسويق، بجانب ممثلي نادي اتحاد جدة بالإضافة إلى المنسق العام ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

طاقم تحكيم مباراة الأهلى واتحاد جدة

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة مباراة الأهلى واتحاد جدة إلى حكم الساحة الفنزويلي جيسوس فالينزويلا، ويعاونه خورخي أوريجو وتوليو مورينو، ومعهما الحكم الرابع النيوزيلندي كامبل كيرك كاوانا.

وكان فريق اتحاد جدة السعودي قد فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

تاريخ مواجهات الأهلي والأندية السعودية

والتقى فريق الأهلي بالأندية السعودية في 18 مباراة، وفاز خلالهم النادي المصري في 10 مواجهات وخسر في 5 وخيم التعادل في ثلاث لقاءات في بطولة النخبة العربية.

خاض الأهلي 4 مواجهات في هذه البطولة أمام الأندية السعودية

فاز الأهلي على الهلال بهدف نظيف.

فاز الأهلي على الشباب بهدفين مقابل لا شيء.

خسر الأهلي من الشباب بهدفين لهدف.

خسر الأهلي من الاتحاد بهدف دون رد.

أما فى البطولة العربية لأبطال الدوري فكانت المباريات كالتالي:

شارك بها النادي الأهلي 3 مباريات ضد الأندية السعودية

فاز الأهلي على الهلال بهدفين لهدف بسبب قاعدة الهدف الذهبي.

فاز الأهلي على أهلي جدة 3-0 في نصف النهائي.

خسر الأهلي من الشباب في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد التعادل بهدف لمثله.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.



خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.



خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.



خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.