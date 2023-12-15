الجمعة 15 ديسمبر 2023
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اقتصاد

وزير الاتصالات يبحث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر التعاون المشترك

وزير الاتصالات خلال
وزير الاتصالات خلال اللقاء، فيتو

التقى د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر؛ لمناقشة مشروعات التعاون المشترك التى يتم تنفيذها فى إطار الشراكات واتفاقيات التعاون فى مجال التنمية بالتعاون بين كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الخارجية، والبرنامج الإنمائى UNDP.

دور وزارة الاتصالات 

ناقش الاجتماع أبرز ما تم إنجازه فى المشروعات التى نفذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والتى تستهدف تعظيم موارد وإمكانيات مصر من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحقيق التحول الرقمى من أجل التنمية المستدامة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز بيئة الابتكار والاستثمار التكنولوجى، وبناء القدرات الرقمية، وتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة باستخدام أحدث التقنيات، وإتاحة خدمات بريدية متطورة.

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وخلال الاجتماع؛ أكد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على حرص الوزارة على مد جسور التعاون مع المنظمات الدولية لتنمية قدرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أن هناك شراكة طويلة ومثمرة بين الوزارة والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة؛ حيث نتج عنها تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات التنموية الناجحة لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسريع الجهود المبذولة لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمى.

ومن جانبه؛ قال أليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: "يفخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا المشترك بدفع أجندة التحول الرقمي المصرية إلى الأمام".

تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

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الجدير بالذكر أن التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة شمل العديد من المشروعات التى تؤثر بشكل إيجابى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تغطى مجموعة واسعة من قضايا التنمية المجتمعية والاقتصادية والبيئية التى ترتبط بعضها ببعض وتتأثر بشكل مباشر بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

حضر الاجتماع د. شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وسامر سعيد رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية والاحتياجات والمدير الوطنى لمشروعات الوزارة مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، ود. هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، ود. حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات والتدريب، والمهندسة هدى دحروج مستشار الوزير للتنمية المجتمعية الرقمية ومديرة المشروع الوطنى للتحول الرقمى من أجل التنمية المستدامة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ود. أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى، وأحمد أنور سكرتير أول إدارة التعاون الدولى والتنمية بوزارة الخارجية، ود. عبير شقوير مساعد الممثل المقيم للتنمية الشاملة بالبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.

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