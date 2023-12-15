الجمعة 15 ديسمبر 2023
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حوادث

أرملة الإبراشي تكشف لـ "فيتو" تفاصيل جديدة في محاولة قتلها داخل مسكنها بأكتوبر (فيديو)

الإعلامي الراحل وائل
الإعلامي الراحل وائل الإبراشي وسحر، فيتو

كشفت سحر الإبراشي أرملة الراحل وائل الإبراشي، تفاصيل جديدة عن محاولة «كوافيرة» التعدي عليها بسلاح أبيض داخل مسكنها في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، قائلة: إن المتهمة أخبرت أمن الكومباوند بأنها على علاقة بي، ولذلك سمحوا لها بالدخول. 

وتابعت: عندما دخلت الفتاة إلى الفيلا جلست معي وأخبرتني بأنها صحفية وكانت تعمل في برنامج العاشرة مساءً مع "الإبراشي"، متابعة أنها تواصلت مع أحد معدي البرنامج، والذي أكد لها أنه لم يسمع باسمها من قبل وعندما واجهتها قالت لها إن لديها صفحات على السوشيال ميديا وتعمل بالمواقع الإخبارية.

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وواصلت سحر الإبراشي: عندما تواصلت مع أسرتها اكتشفت بأنها تعمل كوافيرة ومن منطقة عرب الوالدة في حلوان، وأكدت لي أسرتها أنها مريضة نفسيا وتعاني من الاكتئاب، ويتهيأ لها أشياء على عكس الواقع.

وأضافت أرملة الراحل: "منذ وفاة الإبراشي وأنا أتعرض لمضايقات كثيرة وعمليات نصب كمعظم أسر الشخصيات العامة والمشاهير وهذه هي ضريبة الشهرة".

 

تنازل سحر الإبراشي عن محضر محاولة قتلها

وكشفت سحر الإبراشي لـ فيتو، أنها تنازلت عن المحضر عقب تواصل أسرة المتهمة معها، والتوسل لها لعدم ضياع مستقبل المتهمة، والتعهد لها بعدم تعرض المتهمة لها مرة أخرى.

وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القسم، كما تعهدت المتهمة في محضر رسمي بعدم التعرض لأرملة الإبراشي سواء بالقول أو الفعل.

 

تفاصيل تعرض أرملة الإعلامي وائل الإبراشي لمحاولة القتل

وتعرضت سحر الإبراشي أرملة الإعلامي وائل الإبراشي لمحاولة قتل من قبل إحدى السيدات، تعرضت لها بسلاح أبيض “سكين”، بعدما قامت باقتحام منزلها وتهجمت عليها، واستدعت أرملة الإبراشي أمن الكمبوند، وطلبوا الشرطة التي ألقت القبض عليها واقتادتها للقسم وهناك ادعت أنها تعمل صحفية وتعالج نفسيا.

 

واستمعت جهات التحقيق لأقوال أرملة الإبراشي  والتي كشفته أنه في يوم الحادث، فوجئت أنا ووالدتي بطرق شديد على الباب بحالة هستيرية "افتحوا يا إما هطلب البوليس"، فتحت أمي الباب، وطلبت السيدة مقابلتي، خرجت لها، قالت لي إن الإعلامي وائل الإبراشي لم يمت، وأنه وعدني بالزواج، وسأنتقم منك أنتِ وابنتك.

 

وتابعت: طلبنا أمن الكومبوند ولاحظ أحدهم السيدة وهي تلقي شنطة من يديها، فاكتشفوا أن الشنطة بها سكين، فتحفظوا عليها وحضرت الشرطة وألقت القبض عليها. 
 

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سحر الإبراشي وائل الإبراشى الإعلامي الراحل وائل الإبراشي حلوان برنامج العاشرة مساء

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