الجمعة 15 ديسمبر 2023
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حوادث

أرملة الإبراشي تكشف لـ "فيتو" سبب التنازل عن محضر الشروع في قتلها (فيديو)

وائل الإبراشي، فيتو
وائل الإبراشي، فيتو

تنازلت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، عن محضر الشروع في القتل المحرر ضد "ميرفت. ب"، وتعمل كوافيرة، والتي حاولت التعدي على أرملة الإبراشي بـ "سلاح أبيض" سكين كانت بحوزة المتهمة.

وكشفت سحر الإبراشي لـ فيتو، أنها تنازلت عن المحضر عقب تواصل أسرة المتهمة معها، والتوسل لها لعدم ضياع مستقبل المتهمة، والتعهد لها بعدم تعرض المتهمة لها مرة أخرى.

 

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وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القسم، كما تعهدت المتهمة في محضر رسمي بعدم التعرض لأرملة الإبراشي سواء بالقول أو الفعل.

 

تفاصيل تعرض أرملة الإعلامي وائل الإبراشي لمحاولة القتل

وتعرضت سحر الإبراشي أرملة الإعلامي وائل الإبراشي لمحاولة قتل من قبل إحدى السيدات، تعرضت لها بسلاح أبيض “سكين”، بعدما قامت باقتحام منزلها وتهجمت عليها، واستدعت أرملة الإبراشي أمن الكمبوند، وطلبوا الشرطة التي ألقت القبض عليها واقتادتها للقسم وهناك ادعت أنها تعمل صحفية وتعالج نفسيا.

 

 

واستمعت جهات التحقيق لأقوال أرملة الإبراشي  والتي كشفته أنه في يوم الحادث، فوجئت أنا ووالدتي بطرق شديد على الباب بحالة هستيرية "افتحوا يا إما هطلب البوليس"، فتحت أمي الباب، وطلبت السيدة مقابلتي، خرجت لها، قالت لي إن الإعلامي وائل الإبراشي لم يمت، وأنه وعدني بالزواج، وسأنتقم منك أنتِ وابنتك.

 

وتابعت: طلبنا أمن الكومبوند ولاحظ أحدهم السيدة وهي تلقي شنطة من يديها، فاكتشفوا أن الشنطة بها سكين، فتحفظوا عليها وحضرت الشرطة وألقت القبض عليها. 
 

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سحر الإبراشي الإعلامي الراحل وائل الإبراشي وائل الإبراشى الإعلامى وائل الإبراشى

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