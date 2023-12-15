ضمك يكتفي بهدف وحيد أمام الرائد بالدوري السعودي بمشاركة طارق حامد

الدوري السعودي، فاز فريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه المصري طارق حامد، بهدف دون رد أمام الرائد، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة للدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف ضمك الوحيد في الدقيقة 42 عن طريق جورج كيفين من تسديد قوية في مرمى الرائد.

وسيطر ضمك على مجريات المباراة منذ الدقيقة الأولى وأهدر لاعبو الفريق العديد من الأهداف في مرمى الرائد.

واحتل فريق ضمك المركز الـ6 بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة، بينما احتل الرائد في المركز قبل الـ17 وقبل الأخير برصيد 13 نقطة.

وخاض المدير الفني لفريق ضمك، تشكيل فريقه الرسمي، في مباراة اليوم أمام نظيره الرائد، في الدوري السعودي بكلا من:"

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تشكيل ضمك أمام الرائد

جاء تشكيل ضمك الرسمي أمام الرائد، كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد محاسنة

خط الدفاع: عبدالقادر بدران، فاروق شافعي، ضاري العنزي، سلطان فقيهي.

خط الوسط: نيكولاي ستانسيو، انتوليتش، طارق حامد.

خط الهجوم: كيفين نكودو، عبدالعزيز الشهراني، أحمد الزين.

بعد اعتزاله، ماذا قدم طارق حامد مع منتخب مصر

أعلن طارق حامد، نجم ضمك السعودي والمنتخب الوطني، اعتزاله اللعب دوليا بعد أزمة استبعاده الأخير من معسكر منتخب مصر.

ولعب طارق حامد مع منتخب مصر 58 مباراة سجل هدفا وحيدا وحصل على 10 إنذارات وشارك فى أمم أفريقيا 4 مرات وشارك في كأس العالم مرة واحدة 2018.

الدوري السعودي، وحصل اللاعب الدولي المصري طارق حامد، لاعب وسط فريق ضمك، على تقييم جيد خلال مباراة فريقه أمام اتحاد جدة، في إطار منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويعد هذا أول أهداف طارق حامد مع فريق ضمك، منذ انضمامه إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن اتحاد جدة.

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