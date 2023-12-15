نيابة الشرقية تفتح تحقيقا في حادث غرق طفل داخل حمام سباحة بالعاشر

فتحت النيابة العامة بمحافظة الشرقية تحقيقا في حادث غرق طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل حمام سباحة بأحد الأندية الشهيرة الكائنة بمدينة العاشر من رمضان حال تواجده برفقة أسرته.

تفاصيل الواقعة



تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغا يفيد بغرق طفل بحمام سباحة في مدينة العاشر من رمضان، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفلا يبلغ من العمر 7 سنوات، (من ذوي الاحتياجات الخاصة) تعرض للغرق بحمام سباحة نادٍ شهير بالمدينة.

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حدد رجال المباحث هوية الطفل،ويدعى"مازن.ع.ف" وتم استدعاء أفراد أسرته، كما تم استجواب مسئولي حمام السباحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.



واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان حول الحادث، وأكدوا أن الطفل تعرض للغرق برغم غلق حمام السباحة بذات اليوم، واختفى، وعقب البحث عنه تم العثور على جثته، وحاولوا إنقاذه بنقله إلى المستشفى إلا أن الأطباء أكدوا وفاته.

أسرة ضحية حمام السباحة تتهم مسئولى النادى بإهمال تسبب فى وفاته

وجهت أسرة الطفل، مازن الذى تعرض للغرق بحمام سباحة أحد الأندية الشهيرة الكائنة بمدينة العاشر من رمضان تهمة الإهمال المتسبب فى مصرعه لمسئولى النادى.

وتضمن اتهام الإهمال لمسئولى النادى أن نجلهم غرق أمام منطقة الألعاب التى تحتوي على بوابة صغيرة خلفية مفتوحة توصل حمام السباحة، لافتين أن طفلهم خرج منها وسقط في حمام السباحة، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

الحماية من الغرق

ويقدم خبراء الإنقاذ عدة نصائح للحماية من الغرق الذي يعد سببا شائعا من أسباب الموت المختلفة، وهو أحد الأسباب الرئيسية الثلاثة للموت حيث يجد ما يقارب الأربعة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم أنفسهم سنويًا في حالات طارئة تنطوي على التعرض للغرق في الماء، ولا ينجو منهم إلا حوالي 10% أي ما يزيد على 400 ألف شخص، نتيجة لحتمية الغرق، ونجد تقريبًا أن أكثر من نصف هؤلاء هم من الأطفال والشباب ونجد أن معظم حوادث الغرق تقع في المياه العذبة.

وعن أسباب الغرق أوضح أن هناك عدة أسباب منها:

١- الجهل بالسباحة.

٢- الإهمال في مراقبة وإشراف البالغين لأطفالهم.

٣- الغطس في الأماكن الضحلة والسدود.

٤- الأمواج والتيارات المائية.

٥- محاولة ممارسة أنشطة أكبر من القدرات.

٦- الأعشاب والحشائش المائية.

٧- قناديل البحر السمية البرتقالية.

٨- الإغماء وفقدان الوعي.

٩- الأمراض الخطيرة.

١٠- التقلص العضلي.

١١- الخوف والذعر.

١٢- الإجهاد.

دور الطب الشرعي لكشف الحقائق



ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

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