العثور على جثة طفل بحمام سباحة أحد الأندية الشهيرة بالشرقية

شهد حمام السباحة الأوليمبي لأحد الأندية الشهيرة الكائنة بمدينة العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية مأساة إنسانية، بعد العثورعلى جثة طفل،غريقًا في حمام الغطس بالنادي، الساعات الماضية.

جاء اكتشاف الواقعة بالمصادفة أثناء قيام العاملين بمباشرة عملهم بالنادي، فشاهدوا جثة الغريق، وأبلغوا إدارة النادي بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغا يفيد بغرق طفل بحمام سباحة في مدينة العاشر من رمضان، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفلا يبلغ من العمر 7 سنوات، (من ذوي الاحتياجات الخاصة) تعرض للغرق بحمام سباحة نادٍ شهير بالمدينة.



حدد رجال المباحث هوية الطفل، وتم استدعاء أفراد أسرته، كما تم استجواب مسئولي حمام السباحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان حول الحادث، وأكدوا أن الطفل تعرض للغرق برغم غلق حمام السباحة بذات اليوم، واختفى، وعقب البحث عنه تم العثور على جثته، وحاولوا إنقاذه بنقله إلى المستشفى إلا أن الأطباء أكدوا وفاته.

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وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث.



دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.