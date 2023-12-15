الجمعة 15 ديسمبر 2023
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حوادث

إصابة 3 أشخاص في انقلاب تروسيكل بمصرف مائي ببني سويف

اسعاف بني سويف،فيتو
اسعاف بني سويف،فيتو

أصيب 3 أشخاص في انقلاب تروسيكل بمصرف مائى بطريق بدهل منشية أبو مليح سمسطا ببني سويف، اليوم الجمعة، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب انقلاب تروسيكل فى المصرف بطريق بدهل منشية ابو مليح سمسطا ببني سويف، أسفر عن إصابة جد وأحفاده طفلين صغيرين بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم لهم.

 

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وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي ببني سويف، لتلقي العلاج اللازم لهم.

 

واستقبل مستشفى سمسطا المركزي ببني سويف، 3 مصابين، عبارة عن شخص وأحفاده الصغيرين، وهم: سعيد أحمد،  55 سنة، " الجد " وبه اشتباه كسر بالفخذ اليمني، وأحفاده "آية ايهاب سعيد" 8 سنوات، وبها جروح وكدمات، ومحمد ايهاب سعيد، 3 سنوات، وبه جروح وكدمات متفرقة بالجسم.

 

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

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