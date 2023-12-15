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أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 16-12-2023 في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت حيث يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وعلى جنوب الصعيد.

 

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما توقعت أن يسود  طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

حالة الطقس غدا السبت 16-12-2023 في محافظة الفيوم

حالة الطقس غدا السبت 16-12-2023 في الإسماعيلية

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم  على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

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وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 16 والعظمى  25  


العاصمة الإدارية: الصغرى 14 والعظمى 25


6 أكتوبر: الصغرى 14 والعظمى 25


بنها: الصغرى 15 والعظمى  24


الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 25


العلمين الجديدة: الصغرى 12 والعظمى 24


مطروح: الصغرى 13 والعظمى 24


سيوة: الصغرى 08   والعظمى  20


كاترين الصغرى 05 والعظمى 22


بورسعيد الصغرى 14 العظمى 24


الزقازيق: الصغرى 15  لعظمى 24


الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى  25


السويس: الصغرى 14 والعظمى 25


شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 28


الغردقة الصغرى 18 والعظمى 28


الفيوم: الصغرى 11 والعظمى 25


بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 25


المنيا: الصغرى 10 والعظمى 25


أسيوط الصغرى 10 والعظمى 26


سوهاج الصغرى  12 والعظمى 27


الأقصر الصغرى 13  والعظمى 29


أسوان: الصغرى 15 والعظمى 30

 

كيفية قياس درجات الحرارة فى الظل

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروط موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للارصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهى:

١-وجود جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء

٢-لا يتأثر بالرياح

٣- ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل  ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.

وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء فى حيز هوائى غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل اخري، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة فى الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضة لاشعة الشمس ومدتها وايضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء فالرطوبه العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الأنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

 

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