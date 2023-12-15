بمشاركة طارق حامد، ضمك يتقدم بهدف أمام الرائد بالشوط الأول في الدوري السعودي

الدوري السعودي، تقدم فريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه المصري طارق حامد، بهدف أمام الرائد، في الشوط الأول على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة للدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف ضمك الوحيد في الدقيقة 42 عن طريق جورج كيفين من تسديد قوية في مرمى الرائد.

وأعلن المدير الفني لفريق ضمك، تشكيل فريقه الرسمي، المقرر أن يخوض به مباراة اليوم أمام نظيره الرائد، في الدوري السعودي.

Advertisements

تشكيل ضمك امام الرائد

جاء تشكيل ضمك الرسمي أمام الرائد، كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد محاسنة

خط الدفاع: عبدالقادر بدران، فاروق شافعي، ضاري العنزي، سلطان فقيهي.

خط الوسط: نيكولاي ستانسيو، انتوليتش، طارق حامد.

خط الهجوم: كيفين نكودو، عبدالعزيز الشهراني، أحمد الزين.

ويلعب الرائد مباراة اليوم، محتلا المركز السابع عشر في ترتيب دوري المحترفين، وذلك برصيد 13 نقطة، من لعب 16 جولة، حقق الانتصار في 3 مباريات، وتعادل في 4، بينما تلقى الهزيمة في 9 مباريات.

بينما يأتي ضمك في المركز السادس برصيد 24 نقطة، جمعها من لعب 16 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في مثلها، وتلقى الهزيمة في 4 لقاءات.

بعد اعتزاله، ماذا قدم طارق حامد مع منتخب مصر

أعلن طارق حامد، نجم ضمك السعودي والمنتخب الوطني، اعتزاله اللعب دوليا بعد أزمة استبعاده الأخير من معسكر منتخب مصر.

ولعب طارق حامد مع منتخب مصر 58 مباراة سجل هدفا وحيدا وحصل على 10 إنذارات وشارك فى أمم أفريقيا 4 مرات وشارك في كأس العالم مرة واحدة 2018.

الدوري السعودي، وحصل اللاعب الدولي المصري طارق حامد، لاعب وسط فريق ضمك، على تقييم جيد خلال مباراة فريقه أمام اتحاد جدة، في إطار منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل طارق حامد هدف ضمك الثالث في شباك الاتحاد، في الدقيقة 46 من عمر الشوط الثاني، ليحصل على تقييم 7.3 وفقًا لموقع سوفا سكور المختص في الأرقام والإحصائيات.

ورفع فريق ضمك رصيده إلى 24 نقطة محتلًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد اتحاد جدة عند 28 نقطة محتلًا المركز الرابع.

ويعد هذا أول أهداف طارق حامد مع فريق ضمك، منذ انضمامه إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن اتحاد جدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب ، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة ، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية.



