الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رياضة

جريشة: حكم مباراة الأهلي واتحاد جدة أشهر 1030 إنذارا في 170 مباراة

الحكم الفنزويلي خيسوس
الحكم الفنزويلي خيسوس فالنزويلا، فيتو

حذر جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، لاعبي النادي الأهلي من الاعتراض على الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا، حكم مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي، المقرر لها مساء اليوم الجمعة في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023.

 

فالينزويلا شارك في كأس العالم بقطر

وقال جريشة في تصريحات إذاعية مع الإعلامية نجلاء حلمي: "خيسوس فالينزويلا من أبرز حكام أمريكا الجنوبية، ويتواجد داخل القائمة الدولية منذ سبع سنوات، وتزاملنا سويا في كأس العالم روسيا 2018 وشارك كحكم رابع، ثم ظهر بعد ذلك حكما للساحة في مباراتين خلال كأس العالم قطر 2022".

 

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عاشق للبطاقات الملونة

وأضاف الحكم المونديال الأسبق، قائلًا: "خلال 7 سنوات أشهر خيسوس فالينزويلا، 1030 كارت أصفر في 170 مباراة دولية فقط، وأسوأ صفاته تسرعه في إشهار البطاقات الملونة، ويرفض الحديث مع اللاعبين والأجهزة الفنية، وأحذر لاعبي الأهلي من التوجه له للاعتراض أو الحديث معه، أي اعتراض من جانب الأهلي، سيقابله الحكم بإشهار بطاقة لذلك أطالبهم بعد التحدث مع الحكم".

 

وأشار جهاد جريشة: "بطولة كأس العالم للأندية الحالية ستشهد الظهور الأول، للحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا، وبالتأكيد لديه الطموح في الوصول للنهائي، في حالة عدم وصول أي فريق من أمريكا الجنوبية لها، ويرفض الذهاب إلى تقنية الـ var كثيرا ويتخذ قراراته سريعا في جزء من الثانية، وقليلا ما يحتسب ركلات جزاء إلا إذا كان إجماع على أنها تستحق احتساب مخالفة".

الأهلي يواجه اتحاد جدة، فيتو

موعد مباراة الأهلي أمام اتحاد جدة

يواجه النادي الأهلي نظيره اتحاد جدة السعودي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، في المباراة المقرر إقامتها الثامنة مساء اليوم على ملعب الجوهرة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي علي فيس بوك صورا توضح جاهزية ستاد مدينة الملك عبدالله (الجوهرة) والذي سيحتضن مواجهة الفريق الأحمر أمام اتحاد جدة السعودي.

وكشف مراسل فيتو المتواجد في محيط ملعب المباراة عن بدء فتح المدرجات لإستقبال جماهير الفريقين ومن المقرر إقامة المباراة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

 

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اتحاد جدة

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة اتحاد جدة السعودي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: على معلول، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هانى

في خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور
 في خط الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو

 

غيابات الأهلى عن مباراة اتحاد جدة

 ويغيب عن الأهلى فى مباراة اتحاد جدة كلًا من:رضا سليم  ومحمود متولي ومحمد الضاوى كريستو وأحمد عبد القادر بسبب الإصابة وكريم نيدفيد وصلاح محسن ومعتز محمد ومحمد زعلوك بقرار فنى من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
 

وتصل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب الجوهرة بمدينة جدة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة استعدادا لمباراة إتحاد جدة السعودي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.

 

طاقم تحكيم مباراة الأهلى واتحاد جدة

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة مباراة الأهلى واتحاد جدة الى حكم الساحة   الفنزويلي جيسوس فالينزويلا، ويعاونه خورخي أوريجو وتوليو مورينو، ومعهما الحكم الرابع النيوزيلندي كامبل كيرك كاوانا.

وكان فريق اتحاد جدة السعودي قد فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

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الأهلي خيسوس فالينزويلا كأس العالم للأندية جهاد جريشة اتحاد جدة السعودي

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