كأس العالم للأندية، ليون المكسيكي يتعادل سلبيا أمام أورواو الياباني في الشوط الأول

كأس العالم للأندية، انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين فريقي ليون المكسيكي وأوروا ريد الياباني، في المباراة التي تجمع الفريقين في الدور ربع النهائي لبطولة كاس العالم للأندية.

أحداث الشوط الأول

تبادل الفريقان الإستحواذ علي الكرة خلال الشوط الأول واضاع لاعبو الفريق المكسيكي فرصة هدف مؤكدا عن طريق مورينو في الدقيقة 15.

وظل اللقاء هادئا حتي انتهي الشوط الأول سلبيا.

يذكر أن الفائز سيواجه مانشستر سيتي بطل أوروبا في الدور نصف النهائي.

تشكيل ليون المكسيكي

حراسة المرمي: كوتا

خط الدفاع: مورينو، فرياس، باريرو، تسيلو، أوزفالدو

خط الوسط: روميرو، أمبريز، مينا

خط الهجوم: فيناس، ألفارادو

تشكيل أورواو الياباني

حراسة المرمي: نيتشيكاوا

خط الدفاع: سكيني، شولز، هويبروتن، أكيموتو

خط الوسط: ايتو، ياواو، ياسوي

خط الهجوم: اوكويو، كويزومي، كانتي

الأهلي يسعى إلى تحقيق الفوز على اتحاد جدة

ويدخل المارد الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اتحاد جدة بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ القلعة الحمراء.

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اتحاد جدة يأمل في تحقيق الفوز على الأهلى

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق اتحاد جدة السعودي بقيادة مدربه مارسيلو جاياردو بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخ عميد الأندية السعودية.

طاقم تحكيم مباراة الأهلى واتحاد جدة

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة مباراة الأهلى واتحاد جدة إلى حكم الساحة الفنزويلي جيسوس فالينزويلا، ويعاونه خورخي أوريجو وتوليو مورينو، ومعهما الحكم الرابع النيوزيلندي كامبل كيرك كاوانا.

وكان فريق اتحاد جدة السعودي قد فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.



خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.



خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.



خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.