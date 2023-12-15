برنامج العمارة البيئية بهندسة المنصورة الجديدة في رحاب المتحف القومي للحضارة المصرية
نظمت جامعة المنصورة الجديدة رحلة لطلاب برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء بهندسة المنصورة الجديدة، في رحاب القاهرة التاريخية والمتحف القومي للحضارة المصرية.
وذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وريادة الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة وأستاذ العمارة والتصميم البيئي وإشراف الدكتورة سارة البهلول مدير برامج الكلية والدكتور محمد الدبوسى، والدكتورة علياء عباس مدرسى العمارة بهندسة المنصورة الجديدة.
حيث نظمت كلية الهندسة زيارة طلابية لزيارة اهم معالم العمارة الإسلامية بالقاهره ممثله في (مسجد محمد علي الكبير بالقلعة- مسجد الناصر محمد بن قلاوون- مسجد الرفاعي - مسجد السلطان حسن بالإضافة الي نماذج العمارة الفرعونية واليونانية والقبطية والإسلامية في المتحف القومى للحضارة المصرية.
الجدير بالذكر أن مثل هذه الفعاليات العملية بكلية الهندسة تأتى حرصا علي تعظيم الاستفادة لطلابها مهندسي المستقبل فى ربط الجانب العلمى بالجانب العملى، حيث شارك جميع طلاب كلية الهندسة ببرنامج العمارة بمختلف مستوياتها فى الزيارة ضمن مقررات تاريخ العمارة خلال الفصل الدراسي الحالي حيث كانت المساجد التي تم زيارتها تمثل عصورا إسلامية مختلفة حيث المملوكي والعثماني والحديث، وكذلك نماذج متنوعة من المساجد متعددة القباب وذات الإيوانات وذات الأفنية.
واستطاع الطلاب من خلال زيارة متحف الحضارات رؤية مصر عبر العصور القديمة ابتداء من العصر الحجري للفرعوني واليوناني وحتي العصر الحديث وذلك تأكيدا علي ما تم دراسته من العصور القديمة المختلفة.
الجدير بالذكر انه تم عقد مسابقة طلابية للتصوير الفوتوغرافي لمعالم القاهرة التاريخية بين الطلاب المشاركين بالفعاليات علي اكثر من مرحلة للتقيبم وجار التقييم النهائي للمسابقة للإعلان عن المبدعين من أبناء هندسة المنصورة الجديدة.
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