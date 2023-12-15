حسن مصطفى يكشف سبب رحيل محمد شريف عن الأهلي

توقع حسن مصطفى لاعب خط وسط النادي الأهلي السابق، أن المارد الأحمر سيهزم اتحاد جدة في لقاء اليوم، خلال المباراة التي ستجمع بين الفريقين، مساء اليوم الجمعة بالدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم للأندية.

الأهلي يتألق أمام الأقوياء

وقال لاعب خط وسط النادي الأهلي خلال عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة تقديم الإعلامية نجلاء حلمي: "أعتقد أن المارد الأحمر سيقدم مباراة جيدة ويحقق الفوز اليوم، خاصة أن الأهلي يقدم مباريات كبيرة حينما يواجه خصوما قوية، وكولر يجيد الدفاع واللعب على المرتدات في مواجهة الكبار".

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سبب رحيل محمد شريف

وأشار حسن مصطفى: "الأهلي في النسخة الأخيرة من كأس العالم ظهر بصورة جيدة، رغم الخسارة من ريال مدريد كان الأهلي منافس قوي له، وهدد مرمى ريال مدريد في أول 20 دقيقة عن طريق محمد شريف، وأعتقد أن أحد أهم أسباب رحيل محمد شريف عن الأهلي، هو ضياعه لهدفين محققين خلال هذه المباراة".

حسن مصطفى لاعب الأهلي السابق، فيتو

موعد مباراة الأهلي أمام اتحاد جدة

يواجه النادي الأهلي نظيره اتحاد جدة السعودي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، في المباراة المقرر إقامتها الثامنة مساء اليوم على ملعب الجوهرة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي علي فيس بوك صورا توضح جاهزية ستاد مدينة الملك عبدالله (الجوهرة) والذي سيحتضن مواجهة الفريق الأحمر أمام اتحاد جدة السعودي.

وكشف مراسل فيتو المتواجد في محيط ملعب المباراة عن بدء فتح المدرجات لإستقبال جماهير الفريقين ومن المقرر إقامة المباراة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اتحاد جدة

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة اتحاد جدة السعودي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: على معلول، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هانى

في خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور

في خط الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو

غيابات الأهلى عن مباراة اتحاد جدة

ويغيب عن الأهلى فى مباراة اتحاد جدة كلًا من:رضا سليم ومحمود متولي ومحمد الضاوى كريستو وأحمد عبد القادر بسبب الإصابة وكريم نيدفيد وصلاح محسن ومعتز محمد ومحمد زعلوك بقرار فنى من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.



وتصل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب الجوهرة بمدينة جدة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة استعدادا لمباراة إتحاد جدة السعودي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.

الأهلى يسعى إلى تحقيق الفوز على اتحاد جدة

ويدخل المارد الأحمر بقياده مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اتحاد جدة بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ القلعة الحمراء.

اتحاد جدة يأمل في تحقيق الفوز على الأهلى

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق اتحاد جدة السعودي بقياده مدربه مارسيلو جاياردو بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخ عميد الأندية السعودية.

طاقم تحكيم مباراة الأهلى واتحاد جدة

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة مباراة الأهلى واتحاد جدة الى حكم الساحة الفنزويلي جيسوس فالينزويلا، ويعاونه خورخي أوريجو وتوليو مورينو، ومعهما الحكم الرابع النيوزيلندي كامبل كيرك كاوانا.

وكان فريق اتحاد جدة السعودي قد فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.