الجمعة 15 ديسمبر 2023
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ملفات وحوارات

جامعة حلوان تفرض شروطا جديدة للحصول على شهادة التخرج.. تحصيل لغة أجنبية ثانية ودورة تحول رقمي «الأبرز»

الدكتور السيد قنديل
الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، فيتو

بدأت جامعة حلوان تنفيذ خطتها لتطوير ورفع مستوى طلابها بما يواكب سوق العمل المحلي والدولي استجابة لرؤية الدولة بأن يكون خريجي الجامعة ذوي قدرة على العمل في كافة المجالات داخل مصر وخارجها، كما قامت الجامعة بعمل خطة تدريب لطلابها على إنتاج المشروعات وكيفية إدارتها وتم تنفيذ العديد منها داخل الجامعة.

تدريب الطلاب 

وتسعى الجامعة إلى أن يكون خريجي الجامعة خريج متكامل بكافة المهارات المطلوبة لسوق العمل، حيث قرر رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور السيد قنديل وضع شرطين جديدين أساسين لحصول طلاب جامعة حلوان وعددهم ما يقرب من 250 ألف طالب وطالبة بكافة كلياتها ومعاهدها على شهادة التخرج ويكونا الشرطين إلزاميين بالتطبيق بجامعة حلوان.

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شروط التخرج

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة لفيتو، أن جميع طلاب جامعة حلوان ملتزمين بإجادة لغة واحدة اجنبية واحدة "تحدث وكتابة" إلى جانب اللغة العربية، وأيضا إجادة شروط التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات كشرط للتخرج من الجامعة مشيرا إلى أن هذا القرار سيطبق من العام القادم.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن المجلس يجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة داخل الجامعة لبدء تفعيل قرار المجلس وذلك في ضوء الاستجابة لتوجيهات الدولة بضرورة أن يكون خريجي الجامعة مواكب لسوق العمل في مصر وخارجها فضلا عن تطوير أداء الطلاب والتعرف على كل ما يحدث في عالم التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

شروط الحصول على شهادة التخرج

ويعد هذا القرار هو الأول من نوعه في جامعة حكومية بوضع شرطين تخرج لطلاب البكالوريوس والليسانس بضرورة اجتياز لغة أجنبية واجتياز شروط التحول الرقمي، جنبا إلى جنب مع تحقيق معادلة النجاح بالجامعات الحكومية كما أقرها قانون تنظيم الجامعات وهى اجتياز السنوات الدراسية والحصول على درجة النجاح من تقدير امتياز حتى مقبول، فضلا عن اجتياز التربية العسكرية.

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