خبير: استمرار حالة التضخم في الاقتصاد الكلي اضطر المستثمرين الافراد والمؤسسات للاستثمار بالبورصة

أكد سمير رؤوف خبير أسواق المال، أنه بسبب استمرار حالة التضخم في الاقتصاد الكلي اضطر المستثمرون الافراد والمؤسسات المالية المصرية للدخول إلى الأسواق المالية والبورصة واستخدامها كآليات تحوط من التضخم المفرط وبدأت قطاعات أساسية في البورصة المصرية الاستجابة لحجم كبير من السيولة المالية على مدار الربع الثالث من هذا العام.

وأكد على أن هناك قطاعات تصدرت أداء البورصة بالتعاملات الأخيرة بالربع الثالث، وجاء في المقدمة، قطاع البنوك بقيادة سهم التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الاكبر علي المؤشر في المرتبه الاولي مع تغير اسعار كبيره للسعر وفق شهادات الايداع الدوليه والتي تخطي حاجز دولار وربع ليقفز داخل البورصة المصرية قرابه 72 جنيه للسهم الواحد واستمرار صعود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ليقفز فوق 25 الف نقطه.

Advertisements

و أشار إلى انه يأتي بعد ذلك قطاع الخدمات المالية غير المصرفية علي راس القطاعات الاقتصادية التي نالت جزءا كبيرا من التحرك اثر زياده راس مال سهم بلتون وتحركه لمستويات قياسيه كبيره مما بدأ معه الاستجابه لبقيه الاسهم في القطاع، وتحركات إيجابية لاسعار الاسهم ذات الاحجام المتوسطة والصغيرة وبالتالي تاثير ايجابي من المجموعه المالية هيرميس وشركات بلتون للأوراق المالية وللسهم اسكندرية الوطنية للاستثمار الماليه والقاهرة الوطنية للاستثمارات المالية والسعودية للخدمات الماليه ذات الملاءه المالية الصغيره

و تابع، أنه ياتي بعد ذلك قطاع البتروكيماويات والطاقه المرتبه الثالثة وفق خطة الصفقات علي اسهم الشركات المدرجه بالبورصة المصرية والمستمر من قبل المستثمرين العرب وصفقات تتخطي حاجز ملياري جنيه.

وأكد انه، يأتي بعد ذلك قطاع الاسكان والتعمير والتشيد والبناء وقطاع الحديد والصلب في المرتبه الرابعه ليقفز لأسباب تغيرات الأسعار الصرف والتذبذبات الحادة في الدولار الأمريكي والتي انعكست علي أداء الشركات في البورصة وتغيرات أسعار مواد البناء لتكون سبب في زيادة معدلات التضخم و الانعكاس علي أداء اسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.