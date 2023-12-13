عرض فيلم "بحبك" لـ تامر حسني وهنا الزاهد عبر المنصات الرقمية

كشفت منصة شاهد الرقمية عن الموعد الرسمي لطرح فيلم بحبك للنجم تامر حسني والنجمة هنا الزاهد عقب سلسلة عروض طويلة بالسينمات العربية.

وسيعرض الفيلم في ١٦ ديسمبر الجاري.. ويأتي فيلم "بحبك" من بطولة وكتابة وإخراج تامر حسني، ومن بطولته وهنا الزاهد وهدى المفتي.



وكان الفنان تامر حسني قد عبر عن سعادته بنجاح فيلمه "بحبك" وهو الأول من إخراجه، مؤكدا أن هذا الفيلم حقق نجاح كبير، وحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية.. بحسب قوله

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فيلم بحبك

وتابع: فيلم بحبك من إخراجي وتم واتولد على أيدي، لافتا إلى أن هذا العمل السينمائي كان بمشاركة الكثير من النجوم، والذي يعدون سببًا رئيسيًا في الوصول لهذه النجاحات.

ويواصل تامر حسسني العمل علي أغنية جديدة من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة ليجدد نشاطه الفني بعد طرح ألبومه الغنائي الأخير “عشأنجي” منذ فترة قصيرة.

أغنية جديدة لـ تامر حسني

ويتعاون تامر حسني في أغنيته الجديدة مع الشاعر حسام سعيد ومن المقرر أن يكشف التفاصيل الكاملة لأغنيته الجديدة قريبا.

وتصدر الفنان تامر حسني في وقت سابق مؤشر بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهوره في إعلان جديد لصالح إحدى شركات خطوط المحمول الشهيرة، حيث ظهر في 3 شخصيات من المطربين وهم بهاء سلطان ومصطفى قمر ومطرب الراب مروان موسى بجانب ظهوره بشخصيته الحقيقية.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع إعلان تامر حسني بعد ظهوره في 3 شخصيات من المطربين، ومن أبرز التعليقات التي جاءت علي: تامر حسني عامل فيها مصطفى قمر، أنا كل شوية أعيد الإعلان والله، تامر حسني كل يوم يثبت إنه مختلف.

نصائح تامر حسني

فى سياق آخر قدم الفنان تامر حسني في وقت سبق نصائح لجمهوره ومتابعيه، ووجه رسالة لمن يشعر بظروف سيئة في حياته، مؤكدًا أنه يشعر تجاه جمهوره بأنهم عائلته، وطالب جمهوره ومتابعيه بـ "مجاهدة النفس".

ونصح تامر حسني جمهوره بالصبر على أنفسهم والمحاولات المتكررة لإصلاح النفس، مشيرًا إلى أن العودة في قرار تم اتخاذه ليس فشلًا، وطالب باستمرار اتخاذ القرار مرات أخرى حتى في حالة الفشل في الإصلاح ١٠٠ مرة.

واختتم حديثه قائلا: كمل في إصرارك على التغيير والتطوير وخد كمان مرة القرار أهم حاجة، راقب نفسك وشوف مؤشر تحسنك بيزيد ولا ثابت، خليك وراه لحد ما يبدأ يعلى هتلاقي نفسك واحدة واحدة انتصرت على نفسك وكسبت التحدي.



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