الجمعة 15 ديسمبر 2023
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محافظات

زراعة الشرقية تنظم ندوة إرشادية عن العفن الهبابي بأشجار المانجو

ندوة إرشادية عن العفن
ندوة إرشادية عن العفن الهبابى بأشجار المانجو، فيتو

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لاستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

زراعة الشرقية تنظم حقلا إرشاديا للأرز سوبر 300 قليل المياه

 

المحافظة تقوم بتقديم كل السبل للنهوض بالزراعة 

وأضاف المحافظ أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

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المهندس حسين احد طلعت 

ومن جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة المكافحة البستانية بالمديرية بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات بتنفيذ ندوة ارشادية عن العفن الهبابى في أشجار المانجو  والطرق المثلي للمكافحة وذلك لمزارعي قرية بندف التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس في حضور الدكتور حسن نبيل بمعهد بحوث وقاية النبات والمهندس أحمد رفعت العساسي مدير إدارة المكافحة البستانية بالمديرية والمهندس أحمد مصطفى مدير إدارة منيا القمح الزراعية ومهندسو جهاز المكافحة بادارة منيا القمح الزراعية وعدد من المزارعين.مضيفا  أن الندوة الإرشادية تناولت التعريف بالعفن الهبابى وضرورة التقليم والتطهير باستخدام المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

ندوة بقرية الجعفرية بمركز ابوحماد 

وكان وكيل وزارة الزراعة قد أشار فى وقت سابق  إلى قيام إدارة المكافحة البستانية بالمديرية بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات بتنفيذ ندوة ارشادية للمزارعين بناحية الجعفرية بمركز أبو حماد عن العفن الهبابي في أشجار المانجو والطرق المثلي للمكافحة في حضور الدكتور حسن نبيل بمعهد بحوث وقاية النبات والمهندس كمال مسيل بإدارة المكافحة البستانية بالمديرية وجهاز المكافحة وعدد من المزارعين وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن الندوة الإرشادية تناولت التعريف بالعفن الهبابى وضرورة التقليم والتطهير باستخدام المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

ندوة ارشادية يحضرها قيادات معهد بحوث الأراضي 

وكان المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية قد أشار في وقت سابق إلى قيام المديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للأراضي والمياه والبيئة بالوزارة ومعهد بحوث الأراضي والمياه بتنفيذ ندوة إرشادية عن أهمية استخدام أساليب الري الحديثة لترشيد استهلاك مياه الري وأهمية ترشيد استخدام الأسمدة المعدنية وطرق الاستفادة من المخلفات الزراعية كأسمدة للنبات وعلف للحيوان في حضور الدكتور خالد عبده شعبان والدكتور محمد عبد المؤمن الغزولي بمعهد بحوث الأراضي والمياه المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة والمهندس أحمد عبد المنعم مدير إدارة الأراضي والمياه بالمديرية وعدد من المهندسين الزراعيين ومهندسي جهاز الأراضي والمياه.

زراعة الشرقية تنظم ندوة عن الرى الحديث وترشيد استخدام المياه

التعريف بأهمية التحول في طرق الري 

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت التعريف بأهمية التحول من طرق الري بالغمر إلى الري الحديث لترشيد استهلاك المياه وتعظيم إنتاجية الفدان ورفع جودة المحاصيل الزراعية وزيادة ربحية المزارع وكذلك الحد من استخدام المبيدات والأسمدة وتوفير الطاقة المستخدمة في توليد ماكينات الري وتحسين خواص التربة الزراعية بجانب توضيح كيفية استخدام المخلفات الزراعية كعلف للحيوان وأسمدة للنبات وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.

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تكثيف الندوات الارشادية محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب المهندس حسين احمد ةطلعت وكيل وزارة الزراعة زيادة الدخل محافظة الشرقية

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زراعة الشرقية تنظم ندوة إرشادية عن العفن الهبابي بأشجار المانجو

زراعة الشرقية تنظم ندوة عن الرى الحديث وترشيد استخدام المياه

زراعة الشرقية تنظم حقلا إرشاديا للأرز سوبر 300 قليل المياه

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