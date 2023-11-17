الجمعة 17 نوفمبر 2023
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محافظات

زراعة الشرقية تنظم ندوة إرشادية عن العفن الهبابي بأشجار المانجو

ندوة إرشادية بعنوان
ندوة إرشادية بعنوان العفن الهبابي بأشجار المانجو، فيتو

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لاستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى انتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

زراعة الشرقية تنظم حقلا إرشاديا للأرز سوبر 300 قليل المياه

الارتقاء بقطاع الزراعة وتخفيف الأعباء عن المزارعين 

مضيفا أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

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ندوة بقرية الجعفرية بمركز ابوحماد 

وأشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة المكافحة البستانية بالمديرية بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات بتنفيذ ندوة ارشادية للمزارعين بناحية الجعفرية بمركز أبو حماد عن العفن الهبابي في أشجار المانجو والطرق المثلي للمكافحة في حضور الدكتور حسن نبيل بمعهد بحوث وقاية النبات والمهندس كمال مسيل بإدارة المكافحة البستانية بالمديرية وجهاز المكافحة وعدد من المزارعين وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن الندوة الإرشادية تناولت التعريف بالعفن الهبابى وضرورة التقليم والتطهير باستخدام المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

ندوة ارشادية يحضرها قيادات معهد بحوث الأراضي 

وكان المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية قد أشار في وقت سابق  إلى قيام المديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للأراضي والمياه والبيئة بالوزارة ومعهد بحوث الأراضي والمياه بتنفيذ ندوة إرشادية عن أهمية استخدام أساليب الري الحديثة لترشيد استهلاك مياه الري وأهمية ترشيد استخدام الأسمدة المعدنية وطرق الاستفادة من المخلفات الزراعية كأسمدة للنبات وعلف للحيوان في حضور الدكتور خالد عبده شعبان والدكتور محمد عبد المؤمن الغزولي بمعهد بحوث الأراضي والمياه المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة والمهندس أحمد عبد المنعم مدير إدارة الأراضي والمياه بالمديرية وعدد من المهندسين الزراعيين ومهندسي جهاز الأراضي والمياه.

التعريف بأهمية التحول إلى الري الحديث 

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت التعريف بأهمية التحول من طرق الري بالغمر إلى الري الحديث لترشيد استهلاك المياه وتعظيم إنتاجية الفدان ورفع جودة المحاصيل الزراعية وزيادة ربحية المزارع وكذلك الحد من استخدام المبيدات والأسمدة وتوفير الطاقة المستخدمة في توليد ماكينات الري وتحسين خواص التربة الزراعية بجانب توضيح كيفية استخدام المخلفات الزراعية كعلف للحيوان وأسمدة للنبات وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.

زراعة الشرقية: حصاد محصول السمسم بديرب نجم

المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة 

ومن جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ يوم حقل إرشادي مزروع بمحصول الأرز صنف سوبر 300 بقرية تل محمد التابعة لرئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية، وذلك ضمن مشروع ترشيد إستخدام المياه في الأنشطة الزراعية في حضور المهندس هاني صلاح أخصائي الأرز بالمحافظة والمهندس مؤمن عبد الرحمن مدير الإدارة الزراعية بالإبراهيمية ومهندسي الإرشاد  وعدد من المزارعين.

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الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية تكثيف الندوات الارشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين الادارات الزراعية بنطاق المحافظة احدث الاساليب العلمية زراعة المحاصيل

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