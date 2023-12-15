الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

قرار جديد في واقعة العثور على جثة شخص بالدقي

العثور على جثة، فيتو
العثور على جثة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثمان مواطن لقي مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الرابع بمنطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة.

 

وكانت النيابة قد أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط المكان، للوقوف على أسباب الحادث، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

 

مصرع شخص إثر سقوطه من الطابق الرابع 

ولقي شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع بعقار قاطن بمنطقة بين السرايات بالدقي، مما أدى لإصابته جراء هذا السقوط ووفاته في الحال، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تم تصرف جهات التحقيق المختصة.

Advertisements

 

البداية كانت بورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بسقوط شخص من الطابق الرابع بأحد عقارات القاطنة بمنطقة بين السرايات في الدقي بمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مقر الحادث.

 

وفور وصول الجهات المختصة وبالفحص تبين وجود جثة لشخص، متأثرة بإصابات إثر سقوطه من الطابق الرابع، وبسؤال الأهالي أقروا بمضمون البلاغ، وعليه تم نقل الجثة إلي المشرحة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.


ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

الجيزة كاميرات المراقبة أمن الجيزة الطب الشرعي دور الطب الشرعي

مواد متعلقة

تجديد حبس شخص قاد دراجة نارية برعونة ممسكا بسلاح أبيض على الدائري

حبس المتهم باختطاف طالب في البدرشين لإجباره على توقيع إيصالات أمانة

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية، موعد تشكيل الحكومة الجديدة

إصابة وائل الدحدوح مراسل الجزيرة برصاص الاحتلال في غزة (فيديو)

جماعة الحوثي تكشف تفاصيل استهداف سفينتين متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي

قبل مواجهة الأهلي واتحاد جدة، التاريخ الكروي في صالح أندية عرب آسيا

تعمل كوافيرة، تفاصيل التحقيق مع المتهمة بمحاولة قتل أرملة الإبراشي

روائع الزمن الجميل في معرض لوحات «فن مصر» بمهرجان الجونة السينمائي (صور)

تفاصيل أزمة التصريحات المنسوبة لـ كاملة أبو ذكري بشأن رفضها العمل مع تامر حسني

محلل سياسي: شدة المقاومة تجبر أمريكا على البحث عن حل لأزمة غزة ‏

Advertisements

منوعات

المزيد

ناسا تؤجل موعد انفصال مركبة Cargo Dragon عن المحطة الفضائية

البحوث الفلكية يكشف سبب اقتراب الأرض من الشمس في فصل الشتاء

اكتشاف مقلق في بحر حول برمودا

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 16-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

اعملها بنفسك، طريقة تثبيت نسخة ويندوز جديدة

خطوات نقل رخصة محل في حال وفاة المرخص له

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 15-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 15-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

10 مواجهات بين الفرق العربية في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم جواز السفر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات والمشاكل

علاج اضطراب الحالة النفسية بالأحاديث النبوية

فضائل الذكر وطرق التسبيح يوم الجمعة، احرص عليها

المزيد
الجريدة الرسمية