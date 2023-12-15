انطلاق القافلة الدعوية للأوقاف في الإسكندرية
أطلقت مديرية أوقاف الإسكندرية القافلة الدعوية اليوم الجمعة من مسجد رمضان شحاتة بحضور كل من الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة. والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة والشيخ الأنصاري عمارة مدير إدارة أوقاف الجمرك وعدد من الأئمة والدعاة المشاركين في القافلة.
وجاء ذلك برعاية من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفي إطار الحراك الدعوي الذي تشهده مديرية أوقاف الإسكندرية وتحت إشراف الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.
وعقدت مقرأة قرآنية ثم مجلس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قراءة أبيات من بردة المديح النبوي للإمام البوصيري ثم انطلقت القافلة لأداء خطبة بمسجد إدارة أوقاف الجمرك تحت عنوان "نداءات القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم".
وتأتي هذه القوافل الدعوية في إطار سعي الوزارة لنشر الوعي والفكر الوسطي المستنير وتنشيط العمل الدعوي.
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