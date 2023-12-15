قناة الحياة تنقل حفل ليلة أم كلثوم للمطربة مي فاروق بدار الأوبرا (فيديو)

نشرت المطربة مي فاروق عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورا لنقل قناة الحياة حفلها اليوم على الهواء مباشرة.

مي فاروق

وعلقت قائلة: "هكون معاكم النهاردة في حفل ليلة أم كلثوم على قناة الحياة الساعة 8 مساء".

تحضيرات الحفل

ونشرت المطربة مي فاروق فيديو لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قبل ذلك لتحضيرات حفلها بدار الأوبرا المصرية المقام يوم الجمعة ١٥ ديسمبر.

ويقود الحفل المايسترو سليم سحاب، وتقدم خلاله مي فاروق مجموعة متنوعة ومميزة من أغاني أم كلثوم.

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وروجت مي فاروق للحفل بمنشور على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلقت قائلة: "عذرًا.. لقد نفذت التذاكر بحفل دار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة 15 ديسمبر، سنلتقي قريبا بإذن الله.. تحياتي وتقديري".

المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية

وتحيى المطربة مي فاروق مساء اليوم الجمعة حفلا غنائيا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

الحفل بعنوان أغاني أم كلثوم، وتغني فيه مي فاروق مجموعة مختلفة من أغاني كوكب الشرق بالإضافة إلى قائمة متنوعة من أغاني زمن الفن الجميل.

آخر حفلات لمي فاروق

وأحيت المطربة مي فاروق حفلها الأخير على مسرح أبو بكر سالم بالسعودية تحت عنوان روائع السنباطي بمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء وعلى رأسهم الفنانة شيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي والفنان أحمد سعد، والفنانة ريهام عبد الحكيم، والفنان فؤاد زبادي والفنانة إيمان عبد الغني، بقيادة المايسترو هاني فرحات، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية

أحدث أغاني مي فاروق

يشار إلى أنه في منتصف سبتمبر الماضي، طرحت الفنانة مي فاروق، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو lyrics video مقاطع مصورة لأغنيتها الجديدة بعنوان "ليه" والتى تفتتح بها نشاطها الفنى مع بدايات موسم الشتاء.