الجمعة 15 ديسمبر 2023
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محافظات

افتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 3 ملايين و120 ألف جنيه بالبحيرة

افتتاح مسجد بالبحيرة،
افتتاح مسجد بالبحيرة، فيتو

افتتحت مديرية أوقاف البحيرة، مسجدين جديدين بمركز الدلنجات بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و120 ألف جنيه. 
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة، وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذلك الجهود الذاتية، والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية، والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.  

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وهما مسجد أبو الخطاوي - طيبة  على مساحة 200 م بتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنية، ومسجد الحكيم- أبو مسعود  على مساحة 320 م بتكلفة إجمالية مليون و920 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان "نداءات القرآن الكريم للرسول (صلى الله عليه وسلم)" أن الله (عز وجل) قد كرم نبيه ومصطفاه محمدًا (صلى الله عليه وسلم) وأعلى شأنه ورفع ذكره ومنزلته، ولم يقسم الله ( جل وعلا) بحياة أحد إلا بحياته (صلى الله عليه وسلم).

والمتأمل في النداءات القرآنية لنبينا (صلوات ربي وسلامه عليه) يدرك أنها تحمل في طياتها تكريم الله (عز وجل) للنبي(صلى الله عليه وسلم ) وبيان عظيم مكانته وعلو قدره (صلوات ربي وسلامه عليه) بالإضافة إلى ما تحمله من دلائل عظيمة وإرشادات كريمة وتوجيهات سامية لرسولنا (صلى الله عليه وسلم ) ولأمته من بعده إلى يوم الدين.

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إفتتاح مسجد الأوقاف البحيرة الدلنجات

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