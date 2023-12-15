تجديد حبس شخص قاد دراجة نارية برعونة ممسكا بسلاح أبيض على الدائري

جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة، حبس شاب بتهمة قيادة دراجة نارية برعونة ممسكًا بيده سلاحا أبيض، معرضًا حياة المواطنين للخطر أعلى الطريق الدائري، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

شخص قاد دراجة نارية برعونة وبحوزته سلاح أبيض على الدائري

وتداول مقطع فيديو وصور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والمتضمن قيام أحد الأشخاص بقيادة دراجة نارية برعونة حاملًا سلاح أبيض معرضًا حياة المواطنين للخطر حال سيره بالطريق الدائري.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) حال سيره بالدراجة النارية بدائرة القسم بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليها.

Advertisements

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

الضوابط والعقوبات للتصدي لمخالفات الطرق

ووضع قانون المرور الجديد حزمة من ووضع قانون المرور الجديد حزمة من الضوابط والعقوبات للتصدي للمخالفات التي تحدث على الطرق، وأشار إلى أنه توجد مخالفات لا يجوز التصالح فيها، ويأتي من بينها مخالفة تعمد طمس اللوحات المعدنية، وعقوبتها ـ الحد الأقصى غرامة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه وإيقاف الرخصة إلى 6 أشهر، ونعرض في السطور الآتية وفقًا للقانون المخالفات المرورية التي لا يجوز التصالح فيها:

مخالفة السير

1ـ مخالفة السير عكس الاتجاه وعقوبتها: 3 آلاف جنيه والأدنى ألف جنيه وتصل إلى الحبس.

2ـ مخالفة السير بدون رخصة تسيير وعقوبتها: 3 آلاف جنيه والأدنى ألف جنيه.

التلاعب في اللوحات المرورية

3ـ مخالفة التلاعب في أرقام اللوحات المرورية وعقوبتها: 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه وإيقاف 6 أشهر.

سحب الرخصة

4ـ مخالفة سحب رخصة التسيير وعقوبتها: ألفان جنيه والأدنى ألف جنيه.

5ـ مخالفة الاعتداء على رجل المرور وعقوبتها 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه.

6ـ مخالفة عدم توافر شروط الأمن والمتانة وعقوبتها 50 جنيها والأدنى 20 جنيها.

7ـ غرامة تركيب أجهزة تنبيه مخالفة للقانون هي ألف جنيه والأدنى 500 جنيه.

8ـ غرامة المشاركة في مواقف الأفراح هي ألف جنيه والأدنى 300 جنيه.

تركيب اللوحات المعدنية

9ـ مخالفة عدم تركيب اللوحات المرورية 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه.

10ـ مخالفة تعمد تعطيل حركة المرور هي 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه.



عقوبة السير عكس الاتجاه

كما وضع قانون المرور غرامات تصل إلى 5000 جنيه ولا تقل عن 1000 جنيه حال ارتكاب السائق مخالفة السير عكس الاتجاه.

وقع قانون المرور عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:

- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى.

- تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/ س (50 كيلومتر في الساعة).

- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، بما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعويض مستخدمي الطريق.

- تجاوز سرعة التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة.

- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير.

- تعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتها غرامات مالية على المخالفات المرورية.

غرامة 2000 جنيه لـ:

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه مخالفة الإضرار البيئي.

ـ مخالفة ترك السيارة صفا ثانيا في الأماكن المسموح فيها بالانتظار.

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها. التي تحدث على الطرق، وأشار إلى أنه توجد مخالفات لا يجوز التصالح فيها، ويأتي من بينها مخالفة تعمد طمس اللوحات المعدنية، وعقوبتها ـ الحد الأقصى غرامة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه وإيقاف الرخصة إلى 6 أشهر، ونعرض في السطور الآتية وفقًا للقانون المخالفات المرورية التي لا يجوز التصالح فيها:

مخالفة السير

1ـ مخالفة السير عكس الاتجاه وعقوبتها: 3 آلاف جنيه والأدنى ألف جنيه وتصل إلى الحبس.

2ـ مخالفة السير بدون رخصة تسيير وعقوبتها: 3 آلاف جنيه والأدنى ألف جنيه.

التلاعب في اللوحات المرورية

3ـ مخالفة التلاعب في أرقام اللوحات المرورية وعقوبتها: 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه وإيقاف 6 أشهر.

سحب الرخصة

4ـ مخالفة سحب رخصة التسيير وعقوبتها: ألفان جنيه والأدنى ألف جنيه.

5ـ مخالفة الاعتداء على رجل المرور وعقوبتها 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه.

6ـ مخالفة عدم توافر شروط الأمن والمتانة وعقوبتها 50 جنيها والأدنى 20 جنيها.

7ـ غرامة تركيب أجهزة تنبيه مخالفة للقانون هي ألف جنيه والأدنى 500 جنيه.

8ـ غرامة المشاركة في مواقف الأفراح هي ألف جنيه والأدنى 300 جنيه.

تركيب اللوحات المعدنية

9ـ مخالفة عدم تركيب اللوحات المرورية 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه.

10ـ مخالفة تعمد تعطيل حركة المرور هي 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه.



عقوبة السير عكس الاتجاه

كما وضع قانون المرور غرامات تصل إلى 5000 جنيه ولا تقل عن 1000 جنيه حال ارتكاب السائق مخالفة السير عكس الاتجاه.

وقع قانون المرور عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:

- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى.

- تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/ س (50 كيلومتر في الساعة).

- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، بما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعويض مستخدمي الطريق.

- تجاوز سرعة التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة.

- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير.

- تعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتها غرامات مالية على المخالفات المرورية.

غرامة 2000 جنيه لـ:

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه مخالفة الإضرار البيئي.

ـ مخالفة ترك السيارة صفا ثانيا في الأماكن المسموح فيها بالانتظار.

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.