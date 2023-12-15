حملة 100 يوم صحة: تقديم 55 مليون خدمة مجانية للمواطنين

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 54 مليونا و806 آلاف و4 خدمات طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 14 ديسمبر، في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد عمل الحملة.

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها مليون و509 آلاف و232 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 4 ملايين و317 ألفا و913 زيارة.

Advertisements

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ832 ألفا و63 طفلا، فيما قدمت الحملة 4 ملايين و826 ألفا و551 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الحملة منذ انطلاقها قدمت 411 ألفا و430 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و754 ألفا و342 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 283 ألفا و721 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ مليون و760 ألفا و102 مواطنين.

وقال «عبد الغفار»: إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ مليونين و387 ألفا و154 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ مليون و541 ألفا و803 مواطنين.

وتابع «عبد الغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 11 مليونا، و354 ألفا و672 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 11 مليون و788 ألفا، و762 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 12 مليون و631 ألفا و496 طفلا.

واستطرد «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 415 ألفا و763 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 7 ملايين و651 ألف مواطن

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 7 ملايين و651 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبد الغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».