الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

هيئة الرعاية الصحية: تقديم 4000 خدمة طبية أمام مقار اللجان الانتخابية

هيئة الرعاية الصحية،
هيئة الرعاية الصحية، فيتو

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن إجمالي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال الفرق الطبية والعيادات الطبية المتنقلة وفرق مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة، والمنتشرة في محيط اللجان الانتخابية، ضمن خطة الهيئة للتأمين الطبي للانتخابات الرئاسية 2024، بالمحافظات الست للتأمين الصحي الشامل.

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تقديم أكثر من 4000 خدمة طبية وعلاجية للمواطنين منذ بدء الانتخابات الرئاسية

وقال بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، تم تقديم أكثر من 4000 خدمة طبية وعلاجية للمواطنين، منذ بدء الانتخابات الرئاسية 2024، وحتى الآن، وذلك سواء في محيط أو أمام مقار اللجان الانتخابية للمواطنين بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي للهيئة.

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه يتم تقديم الخدمات الطبية للناخبين ضمن خطة التأمين الطبي لهيئة الرعاية الصحية من خلال 248 منشأة رعاية أولية تابعة للهيئة بالمحافظات الست للتأمين الصحي الشامل، و28 مستشفى فضلًا عن الفرق الطبية المنتشرة في محيط أو أمام مقار اللجان الانتخابية للمواطنين في محافظات القناة ومحافظة جنوب سيناء والبالغ عددهم 257 فرقة طبية، إضافة إلى 149 فرقة طبية بمحافظتي الأقصر وأسوان، و18 فرقة مشاركة بمبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي للهيئة بالانتخابات الرئاسية 2024.

فيما يستمر تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في محيط وأمام مقار اللجان الانتخابية في محافظات التأمين الصحي الشامل لليوم الثالث على التوالي ضمن خطة الهيئة للتأمين الطبي للانتخابات الرئاسية 2024 والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية اليوم الموافق 12 ديسمبر الجاري، واستمرار انعقاد غرفة عمليات إدارة الأزمات والطوارئ برئاسة الهيئة وفروعها لمتابعة جودة تنفيذ خطة الهيئة للتأمين الطبي للانتخابات في محافظات التأمين الصحي الشامل وذلك حتى  ديسمبر الجاري.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، على استمرار الفرق الطبية المتحركة من العاملين بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية في العمل كنقاط طبية في محيط وأمام مقار اللجان الانتخابية بالمحافظات سالِفة الذكر، وذلك لتقديم خدمات الإسعافات الأولية للحالات الطارئة، وإجراء المتابعة الطبية اللحظية للمواطنين، وبخاصة لفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، للاطمئنان على سلامتهم وحالاتهم الصحية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى استمرار انعقاد الغرفة المركزية للأزمات والطوارئ برئاسة هيئة الرعاية الصحية، والغرف الست بفروع الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، والمتابعة الدورية لخطط تأمين اللجان الانتخابية طبيًا من كافة الفروع ومراجعتها من الناحية الفنية والإدارية، وتم عمل ربط اللجان الانتخابية بمنشآت تقديم الخدمة الطبية الأقرب للجنة الانتخابية، ويتم متابعة ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية داخل كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية وكذلك توافر مخزون الدم ومشتقاته داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات على مدار الساعة، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للمواطنين بكافة مناطق تمركز الفرق الطبية، وإحالة الحالات التي تحتاج رعاية طبية أعلى لأي من المنشآت الطبية التابعة للهيئة بمستوياتها الثلاث لضمان  تلقي اللازم طبيًا.

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الهيئة العامة للرعاية الصحية هيئة الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل حياة كريمة وزارة الصحة الانتخابات الرئاسية

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