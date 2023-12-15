حبس المتهم باختطاف طالب في البدرشين لإجباره على توقيع إيصالات أمانة

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة حبس المتهم باختطاف طالب في البدرشين لإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل المتهم باختطاف طالب في البدرشين

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة من طالب ووالده مقيمين بدائرة القسم، يفيد بخطف الأول واحتجازه من قبل أحد الأشخاص، وتقييده بالحبال داخل سنتر تعليمي وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وخطف المجني عليه في منطقة البدرشين وأجبره على توقيع إيصالات أمانة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الخطف

من جانبه قال المستشار عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة إن عقوبة الخطف قد تصل إلى حكم الإعدام.

وأضاف الخبير القانوني: تنص المادة 288 من قانون العقوبات على الأركان التي يجب توافرها لتحقيق جريمة الخطف، والتي تنص على أنه "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى"، ومن ثم يتم تطبيق عقوبة الخطف على مرتكبي هذه الجريمة، وتتمثل أهم أركان الجريمة كالآتي:

- الركن المادي في جريمة الخطف يتمثل على جريمة الخطف نفسها.

- الركن المعنوي يتمثل في التحايل أو الإكراه في الأحكام العامة.

-القصد الجنائي العام يتمثل في الإرادة الكاملة للمتهم في ارتكاب جريمة الخطف.

وكذلك يتمثل القصد الجنائي لجريمة الخطف في العلم التام من قبل المتهم بأهم الأركان العامة لجريمة الخطف.

وأضاف القانوني أن صفة المجني عليه تعد أحد الأركان التي يجب توافرها في الجريمة حتى تكتمل أركانها، وقام المشرع بوضع بعض العقوبات الشديدة بالأخص في جريمة خطف الأنثى.

وأشار الخبير القانوني إلى أنه تبدأ العقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات، وتصل العقوبة حتى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات.

وأوضح البنا أنه تم تعديل المادة 290 من قانون العقوبات بأن تصبح عقوبة الخطف تتمثل في الإعدام إذا تم هتك عرض الشخص المخطوف، وفي حالة خطف أحد الأشخاص بالتحايل، أو بالإكراه فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة 10 سنوات على الأقل، ولكن في حالة طلب فدية بعد ارتكاب جريمة الخطف، فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة تبدأ من 15 عاما، وتصل المدة حتى 20 عاما، بينما في حالة خطف طفل، أو في حالة خطف أنثى، تكون العقوبة السجن المؤبد، ولكن في حالة اقتران جريمة الخطف بجناية أخرى، أو هتك عرض، فأن العقوبة تتمثل في الإعدام.