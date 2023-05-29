الإثنين 29 مايو 2023
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محافظات

المؤبد لعاطل خطف فتاة وصورها وتعدى عليها بالقليويية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المؤبد لعاطل، لاتهامه بخطف فتاة والتعدى عليها وتصويرها بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة

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وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 36163 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3653 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمد ع ج"، 44 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، خطف بالإكراه المجنى عليها "م ح م"، بأن اقتادها عنوة حال ترجلها بدرج العقار بمسكنها، وما أن ظفر بها حتى قام بشل مقاومتها فتمكن بتلك الوسيلة القصرية من الإكراه من اصطحابها إلى محل الواقعة.

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وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه فى ذات الزمان والمكان تعدى على المجني عليها بالقوة والتهديد وإذ نفاذا لذلك الغرض أحرز سلاحا أبيضا "مطواة" بغير ترخيص، تالية الوصف، فى مواجهتها مهددا إياها بإنفاذها فى جسدها أن لم تخضع بالانصياع له، وقام بتصويرها بهاتفه الخلوى، وقام بمساومة والدتها لإقامة علاقة غير شرعية معها على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها بأن قام بالاحتفاظ بالمقطع الفيديو المصور فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وبغير رضاها وبطريقة تهدد القيم الأسرية المجتمعية فى المجتمع المصرى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاح أبيض "مطواة"، بغير ترخيص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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