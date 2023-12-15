الجمعة 15 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بتنفيذ حملات مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

حملات مُكبرة لإزالة
حملات مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، فيتو

شنت الأجهزة التنفيذية بإحياء محافظة الإسكندرية اليوم حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية 

 

تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحزم مع الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية وفي إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة.

قام حي العامرية أول برئاسة السيد موسى حملة مُكبرة تمكنت من إزالة فورية لأعمال بناء مخالف لسور دون ترخيص من الطوب الأبيض بقرية الكرنك منطقة النهضة وكذلك إزالة سور مخالف بشارع مسجد البسيوني.

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وقام حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني بحملة مُكبرة لإزالة أعمال بناء مخالف حيث تمت إزالة حوائط بالدور الرابع علوي بأحد العقارات بعزبة حوض 12 وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

ونفذ حي العامرية ثان حملة مُكبرة لإزالة التعديات شملت فك شدة خشبية والتحفظ على خلاطه قبلي السكة الحديد وكذلك إزالة حوائط من الطوب الأبيض عبارة عن سملات خرسانية على مساحة 200م والتحفظ على خلاطة أسمنت فضلًا عن إزالة حوائط من الطوب الأبيض والتحفظ على خلاطه بمنطقة الكينج قبلي.

وشن حي العجمي برئاسة  هدى أبو كليلة حملة مُكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف شملت إيقاف أعمال تحويل من سكني لمحل تجاري بقرية أكتوبر وكذلك إيقاف أعمال تحويل جراج لمحال بمنطقة بيانكي فضلًا عن ️فك شدة خشبية وإزالة حوائط بمنطقة بيانكي

وواصل حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملاته لإيقاف أعمال دون ترخيص بمحل بالعقار الكائن 39 السبع بنات منطقة المنشية وتم التحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة.

بينما قام حي وسط برئاسة الأستاذة عزة سعد حملة مُكبرة لإزالة التعديات على قطعة أرض زراعية بقرية أبيس ٧/٥ جمعيات السعادة عبارة عن سملات خرسانية على مساحة 150م.

وتواصل كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو الاستيلاء على أراضي أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.

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