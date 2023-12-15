الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

تفاصيل زيارة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى إيطاليا

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، فيتو

عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة إيطاليا والتي استمرت لعدة أيام، حيث التقى بالفريق أول بحري جوسيبى كافو دراجوانه رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الإيطالي، بمقر رئاسة هيئة الأركان العامة للدفاع الإيطالي، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات السلام الوطني لكلا البلدين الصديقين.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين القوات المسلحة المصرية والإيطالية، وكذا التطورات الإقليمية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالمنطقة.

Advertisements

كما تفقد الفريق أسامة عسكر قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة الإيطالية واستمع إلى عرض تقديمي لطبيعة عمل القيادة وما تضمه من منظومات تقنية وآليات للقيادة والسيطرة، كما قام بزيارة ميدانية لإحدى الوحدات المقاتلة شملت تفقد عدد من ميادين التدريب القتالى والرماية والمقلدات، وكذا المعدات والمركبات ونظم التسليح المستخدمة، مشيدًا بمستوى التدريب الراقي والإمكانيات المتميزة التي تمتلكها عناصر القوات المسلحة الإيطالية بمختلف أسلحتها وتخصصاتها.

كما تضمنت الزيارة لقاء عدد من مسئولي الشركات الإيطالية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية والمرور على بعض منتجات الشركات أثناء مراحل التصنيع.

وتأتي الزيارة في إطار عمق علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والإيطالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اركان حرب القوات المسلحة التعاون العسكري رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة

مواد متعلقة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددًا من الندوات بجامعات كفر الشيخ وبنى سويف وحلوان

وزير الدفاع يتفقد أجنحة معرض إيديكس 2023

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ثالث أيام معرض إيديكس 2023

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الفعاليات خلال شهر نوفمبر

القوات المسلحة تنظم مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن فعاليات معرض إيديكس 2023

وزير الشباب والرياضة يلتقى أبطال أندية المؤسسات العسكرية الرياضية الدوليين

القوات البحرية تستقبل وفد الأئمة والواعظات المشارك بالبرنامج التثقيفي للأئمة 

وصول الشحنة الثانية من الأدوية المشتقة من البلازما المصرية

الأكثر قراءة

تعمل كوافيرة، تفاصيل التحقيق مع المتهمة بمحاولة قتل أرملة الإبراشي

العقوبة المتوقع تطبيقها على المتهمة بمحاولة قتل أرملة وائل الإبراشي

بيان عاجل لـ 14 دولة بشأن الضفة الغربية

مصدر: الزمالك يحتاج 150 مليون جنيه لحل أزمة القيد

شعبة الذهب: ارتفاع كبير في الأسعار عالميا

البنزرتي يقود الوداد المغربي أمام سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

طاقم تحكيم سنغالي لإدارة مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية

عزل بايدن، الكونجرس يحاصر الرئيس الأمريكي، والمادة 25 من الدستور كلمة السر، وكيفية نقل السلطة من الرئيس

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف مقلق في بحر حول برمودا

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 16-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، السبت 16-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك وتوقعات الأبراج السبت 16-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

اعملها بنفسك، طريقة تثبيت نسخة ويندوز جديدة

خطوات نقل رخصة محل في حال وفاة المرخص له

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 15-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 15-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

10 مواجهات بين الفرق العربية في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علاج اضطراب الحالة النفسية بالأحاديث النبوية

فضائل الذكر وطرق التسبيح يوم الجمعة، احرص عليها

الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة خلف التلفاز

المزيد
الجريدة الرسمية