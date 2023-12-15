تفاصيل زيارة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى إيطاليا

عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة إيطاليا والتي استمرت لعدة أيام، حيث التقى بالفريق أول بحري جوسيبى كافو دراجوانه رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الإيطالي، بمقر رئاسة هيئة الأركان العامة للدفاع الإيطالي، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات السلام الوطني لكلا البلدين الصديقين.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين القوات المسلحة المصرية والإيطالية، وكذا التطورات الإقليمية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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كما تفقد الفريق أسامة عسكر قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة الإيطالية واستمع إلى عرض تقديمي لطبيعة عمل القيادة وما تضمه من منظومات تقنية وآليات للقيادة والسيطرة، كما قام بزيارة ميدانية لإحدى الوحدات المقاتلة شملت تفقد عدد من ميادين التدريب القتالى والرماية والمقلدات، وكذا المعدات والمركبات ونظم التسليح المستخدمة، مشيدًا بمستوى التدريب الراقي والإمكانيات المتميزة التي تمتلكها عناصر القوات المسلحة الإيطالية بمختلف أسلحتها وتخصصاتها.

كما تضمنت الزيارة لقاء عدد من مسئولي الشركات الإيطالية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية والمرور على بعض منتجات الشركات أثناء مراحل التصنيع.

وتأتي الزيارة في إطار عمق علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والإيطالية.