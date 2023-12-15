الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رياضة

صلاح يشارك في حملة ليفربول لدعم المحرومين حول العالم

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

أعلن نادي ليفربول عن طرح القمصان التي سيرتديها لاعبوه في المباراة المقبلة أمام مانشستر يونايتد، للبيع في مزاد علني تخصص أرباحه لأغراض خيرية.

وأطلق ليفربول حملة تحت عنوان "صناع المستقبل" بالتعاون مع راعيه، لزيادة الوعي وجمع الأموال للبرنامج الذي يحمل نفس الاسم، والذي يمكّن الشباب المحرومين في جميع أنحاء العالم من تشكيل مستقبلهم من خلال تعلم مهارات جديدة وتحسين فرصهم في الحصول على وظيفة أو بدء أعمالهم التجارية الخاصة.

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وفي مباراة يونايتد سيرتدي لاعبو ليفربول، ومن بينهم محمد صلاح حال مشاركته، إصدارا خاصا من قمصان الفريق التي تحمل شعار الحملة، وسيقوم اللاعبون بعد ذلك بالتوقيع عليها قبل طرحها للمزاد بعد المباراة كذلك سيرتدي يورجن كلوب، مدرب ليفربول، وأعضاء طاقمه شارات لدعم الحملة.

 

الأندية المتأهلة لدور الـ 16 في الدوري الأوروبي 2023 -2024


المجموعة الأولى: وست هام يونايتد الإنجليزي.

المجموعة الثانية: برايتون الإنجليزي.

المجموعة الثالثة: رينجرز الاسكتلندي.


المجموعة الرابعة: أتالانتا الإيطالي.

المجموعة الخامسة: ليفربول الإنجليزي.

المجموعة السادسة: فياريال الإسباني.

المجموعة السابعة: سلافيا براج التشيكي.

المجموعة الثامنة: باير ليفركوزن الألماني.

موعد قرعة دور الـ 16 للدوري الأوروبي 


وتقام قرعة دور الـ 16 للدوري الأوروبي في 23 فبراير المقبل.

 

ويلتقي في دور الـ 16 أندية المركز الأول لمجموعات الدوري الأوروبي، مع الفائز من الأندية التي تخوض مباريات ملحق الدوري الأوروبي.

 

وتقام مباريات ملحق الدوري الأوروبي بين أصحاب المركز الثاني في دور المجموعات مع الأندية المنتقلة للبطولة من دوري أبطال أوروبا.

ولن تشهد تلك المباريات مواجهات بين الفرق من دولة واحدة بحسب قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

 

واختتم باير ليفركوزن، مشواره في دور المجموعات بالدوري الأوروبي، بحصد العلامة الكاملة، وذلك بفوزه على مولده النرويجي 5-1 مساء الخميس.

وتأهلت كتيبة المدرب الإسباني تشابي ألونسو للدور التالي بوصولها للنقطة 18 في صدارة المجموعة الثامنة.

وأفادت شبكة "سكواكا" بأن ليفركوزن هو الفريق الوحيد الذي أنهى مرحلة المجموعات بنسبة انتصارات بلغت 100%، مسجلا 19 هدفا واستقبل 3 آخرين.


بينما ذكرت شبكة "أوبتا" أن ليفركوزن حافظ على سلسلة اللا هزيمة الخاصة به هذا الموسم، بوصوله إلى 23 مباراة دون خسارة بمختلف البطولات حتى الآن.

 

مباراة واحدة تفصل ليفركوزن عن إنجاز تاريخي


وأصبح ليفركوزن على بعد خطوة واحدة من الرقم القياسي للفرق الألمانية، والذي يمتلكه هامبورج بوصوله إلى 24 مباراة متتالية بلا خسارة في مستهل موسم 1982-1983.

وشهدت المباراة، مشاركة كين إزيكور لاعب ليفركوزن، ليصبح أصغر لاعب ألماني يشارك في اليوروبا ليج أو كأس الاتحاد الأوروبي على الإطلاق، بحسب شبكة "أوبتا".

وحطم ناشئ ليفركوزن، الرقم السابق، الذي سجله يوسوفا موكوكو مهاجم بوروسيا دورتموند، محققا ذلك بعمر 16 عاما و204 أيام.

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