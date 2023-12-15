الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

دار الأوبرا تحتفي بمئوية سيد درويش بعرض أوبريت البروكة

سيد درويش، فيتو
سيد درويش، فيتو

 تقدم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان الأوبريت النادر البروكة الذي لحنه فنان الشعب سيد درويش عام 1921 ويجسده كورال صوت العاصمة، وذلك بمناسبة مئوية الموسيقار سيد درويش

ويأتي عرض أوبريت البروكة برؤية فنية وتدريب الدكتور محمد عبد القادر والتوزيع الأوركسترالى وجدى الفوى ومن إخراج مهدى السيد وذلك في الثامنة مساء الأحد 17 ديسمبر على مسرح الجمهورية.

Advertisements

أوبريت البروكة لسيد درويش 

أوبريت البروكة عرض كوميدي يضم 3 فصول مترجمة عن عمل أدبي فرنسي وتعد أحد أهم المساهمات الموسيقية لسيد درويش لاثراء المسرح المصرى وتدور قصته حول فتاة ريفية كلما حلت فى مكان جلبت لأهله السعد والرخاء.

يؤدى الشخصيات الغنائية الدكتور هانى عبد الناصر في دور الأمير لوران، ليديا لوتشانو في دور بتينا، عبد العزيز سليمان في دور بيبو، محمد تركى فى دور روكو، هاجر أحمد فى دور فياميتا، يوسف طارق فى دور فريتللى، يوسف الصافورى فى دور بارافانتيه، محمد مصطفى في دور ماثيو.

سيد درويش

الجدير بالذكر أن سيد درويش أحد أبرز علامات الموسيقى العربية، ولد عام 1892 بمحافظة الإسكندرية، بدأ مشواره الفنى بالإنشاد مع أصدقائه لألحان الشيخ سلامة حجازي والشيخ حسن الأزهري، التحق بالمعهد الديني بالإسكندرية عام 1905 ثم عمل في الغناء في المقاهي، سافر إلى الشام في نهاية عام 1908 وعاد عام 1912 لتبرز موهبته الفنية، أحدث ثورة موسيقية كبيرة بألحانه المتميزة وأعماله الغزيرة من أغانٍ ومسرحيات وأوبريتات خالدة كما لحن النشيد الوطنى المصرى وتوفى عام 1923 عن عمر ناهز 31 عامًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أوبريت البروكة سيد درويش دار الأوبرا المصرية خالد داغر رئيس دار الأوبرا مسرح الجمهورية

الأكثر قراءة

تعمل كوافيرة، تفاصيل التحقيق مع المتهمة بمحاولة قتل أرملة الإبراشي

العقوبة المتوقع تطبيقها على المتهمة بمحاولة قتل أرملة وائل الإبراشي

بيان عاجل لـ 14 دولة بشأن الضفة الغربية

مصدر: الزمالك يحتاج 150 مليون جنيه لحل أزمة القيد

شعبة الذهب: ارتفاع كبير في الأسعار عالميا

البنزرتي يقود الوداد المغربي أمام سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

طاقم تحكيم سنغالي لإدارة مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية

عزل بايدن، الكونجرس يحاصر الرئيس الأمريكي، والمادة 25 من الدستور كلمة السر، وكيفية نقل السلطة من الرئيس

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف مقلق في بحر حول برمودا

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 16-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، السبت 16-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك وتوقعات الأبراج السبت 16-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

اعملها بنفسك، طريقة تثبيت نسخة ويندوز جديدة

خطوات نقل رخصة محل في حال وفاة المرخص له

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 15-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 15-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

10 مواجهات بين الفرق العربية في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علاج اضطراب الحالة النفسية بالأحاديث النبوية

فضائل الذكر وطرق التسبيح يوم الجمعة، احرص عليها

الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة خلف التلفاز

المزيد
الجريدة الرسمية