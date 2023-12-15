دار الأوبرا تحتفي بمئوية سيد درويش بعرض أوبريت البروكة

تقدم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان الأوبريت النادر البروكة الذي لحنه فنان الشعب سيد درويش عام 1921 ويجسده كورال صوت العاصمة، وذلك بمناسبة مئوية الموسيقار سيد درويش.

ويأتي عرض أوبريت البروكة برؤية فنية وتدريب الدكتور محمد عبد القادر والتوزيع الأوركسترالى وجدى الفوى ومن إخراج مهدى السيد وذلك في الثامنة مساء الأحد 17 ديسمبر على مسرح الجمهورية.

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أوبريت البروكة لسيد درويش

أوبريت البروكة عرض كوميدي يضم 3 فصول مترجمة عن عمل أدبي فرنسي وتعد أحد أهم المساهمات الموسيقية لسيد درويش لاثراء المسرح المصرى وتدور قصته حول فتاة ريفية كلما حلت فى مكان جلبت لأهله السعد والرخاء.

يؤدى الشخصيات الغنائية الدكتور هانى عبد الناصر في دور الأمير لوران، ليديا لوتشانو في دور بتينا، عبد العزيز سليمان في دور بيبو، محمد تركى فى دور روكو، هاجر أحمد فى دور فياميتا، يوسف طارق فى دور فريتللى، يوسف الصافورى فى دور بارافانتيه، محمد مصطفى في دور ماثيو.

سيد درويش

الجدير بالذكر أن سيد درويش أحد أبرز علامات الموسيقى العربية، ولد عام 1892 بمحافظة الإسكندرية، بدأ مشواره الفنى بالإنشاد مع أصدقائه لألحان الشيخ سلامة حجازي والشيخ حسن الأزهري، التحق بالمعهد الديني بالإسكندرية عام 1905 ثم عمل في الغناء في المقاهي، سافر إلى الشام في نهاية عام 1908 وعاد عام 1912 لتبرز موهبته الفنية، أحدث ثورة موسيقية كبيرة بألحانه المتميزة وأعماله الغزيرة من أغانٍ ومسرحيات وأوبريتات خالدة كما لحن النشيد الوطنى المصرى وتوفى عام 1923 عن عمر ناهز 31 عامًا.